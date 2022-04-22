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TG40-BA’nın ilk teslimatları yapıldı! Hedefler tam isabet

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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TG40-BA’nın ilk teslimatları yapıldı! Hedefler tam isabet

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli olarak üretilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu hafif silahlara yeni yerli çözümler üretiyor. Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen yerli silah sistemlerine 40 milimetre Tamburalı Bombaatar eklendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla son dönemde çok sayıda hafif silah yerli üreticiler tarafından geliştirilerek güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı.

Güvenlik güçlerinden gelen geri bildirimlerle daha gelişmiş ürünler ortaya çıkarken, operasyon sahasındaki yeni ihtiyaçlar dolayısıyla da farklı arayışlara gidiliyor.

"İLK TESLİMAT YAPILDI"
Savunma Sanayii Başkanı Demir, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

TG40-BA'NIN ÖZELLİKLERİ
Bu çabaların son örneği 40 milimetre Tamburalı Bombaatar oldu. Çoklu bombaatar TG40-BA, TG Savunma tarafından geliştirildi ve kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı. 40 milimetre Tamburalı Bombaatar ile 40x46 milimetre düşük hızlı ve 40x51 milimetre orta hızlı mühimmatlar kullanılabiliyor. Bombaatar, ayarlanabilir kızaklı optik nişangahıyla çatışma bölgesinde 800 metreye kadar etkili atış yapabiliyor.

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