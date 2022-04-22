TG40-BA’nın ilk teslimatları yapıldı! Hedefler tam isabet

"İLK TESLİMAT YAPILDI"

Savunma Sanayii Başkanı Demir, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.