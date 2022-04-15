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Nimo TV kapanıyor mu? Jahrein'in yayın yaptığı Nimo TV neden kapanıyor? SON DAKİKA HABERLER

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Nimo TV kapanıyor mu? Jahrein’in yayın yaptığı Nimo TV neden kapanıyor? SON DAKİKA HABERLER

Nimo TV kapanıyor mu? Oyuncuların favori oyunlarını oynamasını ve yayınlamasını sağlayan yayın platformu Nimo TV ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sosyal medya fenomeni Jahrein'in de yayın yaptığı Nimo TV'nin kapanacağına yönelik çıkan haberlerin ardından 'Nimo TV neden kapanıyor?' yönünde sorular gündeme geldi. Peki, Nimo TV kapanıyor mu? Jahrein'in yayın yaptığı Nimo TV neden kapanıyor? İşte cevaplar...

Nimo TV kapanıyor mu? Oyuncuların ve hayranların oluşturduğu bir topluluk olan Nimo TV'nin kapanacağına yönelik haberler çıktı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, Nimo TV'nin kapamop kapanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Nimo TV kapanıyor mu? Jahrein'in yayın yaptığı Nimo TV neden kapanıyor? İşte merak edilenler...

NİMO TV KAPANIYOR MU?

Çin merkezli bir yayın platformu olan Nimo TV'nn dünya genelinde operasyonlarını durduracağı öğrenildi. Jahrein'den platformun aldığı bir karara yönelik açıklama geldi.

Jahrein, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Nimo TV'nin dünya genelinde operasyonlarına son verdiğini açıkladı. Haberi yeni bugün aldıklarını ve bu türden bir karardan daha öncesinde haberleri olmadığını belirten Jahrein, platformun neden kapandığına yönelik de bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Jahrein, sözleşme gereği br ay daha Nimo TV'de yayın yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Jahrein, sonrasında geçilecek platform ile ilgili de hem takipçilerinden hem de ekibinden geri dönüşler alarak bir karara varacaklarını belirtti.

NİMO TV HAKKINDA

Dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncunun favori oyunlarını oynamasını ve yayınlamasını sağlayan küresel platform. Nimo TV, oyuncuların ve hayranların oluşturduğu bir topluluktur ve eşler arası ödüller vermeyi destekliyor.

Yüksek kaliteli etkileşimli teknolojiyle izleyiciler yayıncılarla etkileşime girebilir ve dünyanın her yerinden en iyi yayıncılar ile özel E-Spor etkinliklerini ve turnuvaları izleyebilir.

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