Nimo TV kapanıyor mu? Jahrein’in yayın yaptığı Nimo TV neden kapanıyor? SON DAKİKA HABERLER

Nimo TV kapanıyor mu? Oyuncuların ve hayranların oluşturduğu bir topluluk olan Nimo TV'nin kapanacağına yönelik haberler çıktı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, Nimo TV'nin kapamop kapanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Nimo TV kapanıyor mu? Jahrein'in yayın yaptığı Nimo TV neden kapanıyor? İşte merak edilenler...

NİMO TV KAPANIYOR MU?

Çin merkezli bir yayın platformu olan Nimo TV'nn dünya genelinde operasyonlarını durduracağı öğrenildi. Jahrein'den platformun aldığı bir karara yönelik açıklama geldi.