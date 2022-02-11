ABD harekete geçti: Yeni yasa sosyal medya şirketlerine savaş açacak! Facebook çalışanı itiraf etmişti

YENİ YASA YOLDA

ABD'li senatörler Amy Klobuchar ve Cynthia Lummis, artık resmi adı Meta olan Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının bağımlılık yaratan eylemlerine karşı yeni bir yasa tasarısını Senato'ya sundu.

Sosyal medya platformlarının şüpheli eylemlerinin Ulusal Bilim Vakfı ve Ulusal Bilimler Akademisi tarafından inceleme altına alınmasını öngören yasa tasarısı, kabul edilmesi halinde yaptırımları da beraberinde getirecek.

Elde edilen tehlikeli ve bağımlılık yaratma amacı taşıyan bulgulara göre Federal Ticaret Komisyonu da, söz konusu platformlara ceza uygulama yetkisine sahip olacak.