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18 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı! Zuckerberg'e Facebook şoku

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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18 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı! Zuckerberg’e Facebook şoku

Sosyal medya devi Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısı 18 yıllık tarihinde ilk defa düştü. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, düşüşün nedeninin özellikle genç kullanıcıların rakip platformlara yönelmesi olduğunu söyledi. Meta'nın hisseleri New York'ta mesai sonrası işlemlerde yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

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