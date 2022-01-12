12 Ocak 2022, Çarşamba
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ABD’de Facebook’a karşı tekelcilik davası açılabileceğine hükmedildi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 12.01.2022
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ABD’de Facebook’a karşı tekelcilik davası açılabileceğine hükmedildi

ABD’de federal mahkeme, sosyal medya devi Facebook (Meta) şirketine karşı Federal Ticaret Komisyonunca (FTC) açılan gözden geçirilmiş davanın ilerleyebileceğine hükmetti.

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