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Son dakika: TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’den A Haber’de önemli açıklamalar

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Son dakika: TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’den A Haber’de önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, A Haber’de Gündem Özel yayınına konuk oluyor. Peki, Türkiye, havacılık ve uzay alanında neler yapıyor? Temel Kotil, yerli ve milli ürünler üzerinde tek tek anlatıyor… İlk kez A Haber tarafından görüntülenen TUSAŞ hangarında flaş açıklamalar yapan Kotil, "İki ANKA projemiz, haberleşme uydu projemiz var." dedi.

A Haber'de Hikmet Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Gündem Özel, savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ'tan canlı yayınla Türk savunmasındaki yeni hamleler ve gelinen son noktaya dair geniş bir perspektif çiziyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, A Haber'de kritik açıklamalarda bulunuyor.

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Temel Kotil'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde;

(TUSAŞ) 4 milyon metre karelik alana sahip. TUSAŞ'ta 5. yılım doldu. 6. yıldayım. İş ile insanı bir araya getiriyoruz. Teknoloji projesi inşa etmek zordur. 5 bin mühendisin ihtiyacı var.

"İKİ ANKA PROJEMİZ, HABERLEŞME UYDU PROJEMİZ VAR"

Türkiye'de dünyada bir oyuncu. Türkiye bir yola çıktı, elimizde 5 helikopter projesi var. Bir ülkenin hava sahasını koruması gerekiyor. Haberleşme ve gözetleme uydusu yapıyoruz. İki ANKA projemiz, haberleşme uydu projemiz var.

TUSAŞ'ımız içi kaynayan bir şirket, pozitif kaynama. Bu şirket yaparken öğreniyor, öğretiyor.

Uçak benim anlatımımla basit olacak ama dünyadaki en komplike araçtır. Çok hassas kontrol edilmesi gerekiyor.

Havada uçarken, havayı delerek uçuyor. Hava bunun etrafından akıyor. Aşağıda sensörü var. Bu bilgiler bilgisayara gidiyor. Diyor ki senin havaya göre yönün böyledir, hızın budur. Bunu yapmak kolay. Ama bunu tasarlarken uğraşıyorsunuz. O buz dağının arka tarafı.

Bunların hepsi bir organizasyon. Aksungur'dan bahsediyoruz, arkasında büyük mühendislikler var. Arkadaşlarımız mousla kuyu kazıyor.

Biz aslında TUSAŞ'ta bu insanları bu işte birleştiriyoruz. Aslında her dönemin kendi dinamikleri var. Bulunduğumuz on yılın özelliği şu dijital çağ. Bizim gibi ülkelerde korkunç fırsatlar getiriliyor. Ben öğrenci de oldum mühendis de oldum. Biz böyle bir analiz yaparken uykusuzluğumuz yetmezdi. Her şeyi kendimizin yapması gerekiyordu. Şimdi bunlar otomize oldu. Hesaplarma yeteneği çok gelişti. Şimdi 50 bin çekirdekli makine alıyoruz.

Mühendis için yazılım gerekli. Bunların hepsinin hesaplanması similasyon olarak geçiyor. Daha önce her mühendis kendi yazılımını yazıyordu. Similasyon yazılımlar gelince bu işler çok hızlandı.

Dijital bir çağ yaşıyoruz, bu da fırsatlar getiriyor.

Detaylar geliyor...

TÜRKİYE, HAVACILIK VE UZAY ALANINDA NELER YAPIYOR?

TUSAŞ bünyesinde; HÜRKUŞ, Milli Muharip Uçak (MMU), AKSUNGUR, ATAK helikopteri, Genel Maksat Helikopteri Projesi, GÖKBEY projeleri Türkiye'nin öne çıkan projeleri konumunda.

GÖKBEY NE DEMEK? GÖKBEY ADININ ANLAMI NE?

Gökbey, Türkçe kökenli bir isimdir. Gökbey isminin anlamı, mavi gözlü beydir. Gökbey ismi, Başkan Erdoğan'ın, T-625 Genel Maksat Helikopterinin ismini açıklamasıyla gündeme geldi. Başkan Erdoğan, Savunma Sanayii Zirvesi'nde, T-625'in helikopterinin isminin uzun uğraşlar sonrası Gökbey olarak belirlendiğini duyurdu.












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