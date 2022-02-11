Son dakika: TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’den A Haber’de önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, A Haber’de Gündem Özel yayınına konuk oluyor. Peki, Türkiye, havacılık ve uzay alanında neler yapıyor? Temel Kotil, yerli ve milli ürünler üzerinde tek tek anlatıyor… İlk kez A Haber tarafından görüntülenen TUSAŞ hangarında flaş açıklamalar yapan Kotil, "İki ANKA projemiz, haberleşme uydu projemiz var." dedi.
A Haber'de Hikmet Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Gündem Özel, savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ'tan canlı yayınla Türk savunmasındaki yeni hamleler ve gelinen son noktaya dair geniş bir perspektif çiziyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, A Haber'de kritik açıklamalarda bulunuyor.
Temel Kotil'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde;
(TUSAŞ) 4 milyon metre karelik alana sahip. TUSAŞ'ta 5. yılım doldu. 6. yıldayım. İş ile insanı bir araya getiriyoruz. Teknoloji projesi inşa etmek zordur. 5 bin mühendisin ihtiyacı var.
"İKİ ANKA PROJEMİZ, HABERLEŞME UYDU PROJEMİZ VAR"
Türkiye'de dünyada bir oyuncu. Türkiye bir yola çıktı, elimizde 5 helikopter projesi var. Bir ülkenin hava sahasını koruması gerekiyor. Haberleşme ve gözetleme uydusu yapıyoruz. İki ANKA projemiz, haberleşme uydu projemiz var.
TUSAŞ'ımız içi kaynayan bir şirket, pozitif kaynama. Bu şirket yaparken öğreniyor, öğretiyor.
Uçak benim anlatımımla basit olacak ama dünyadaki en komplike araçtır. Çok hassas kontrol edilmesi gerekiyor.
Havada uçarken, havayı delerek uçuyor. Hava bunun etrafından akıyor. Aşağıda sensörü var. Bu bilgiler bilgisayara gidiyor. Diyor ki senin havaya göre yönün böyledir, hızın budur. Bunu yapmak kolay. Ama bunu tasarlarken uğraşıyorsunuz. O buz dağının arka tarafı.
Bunların hepsi bir organizasyon. Aksungur'dan bahsediyoruz, arkasında büyük mühendislikler var. Arkadaşlarımız mousla kuyu kazıyor.
Biz aslında TUSAŞ'ta bu insanları bu işte birleştiriyoruz. Aslında her dönemin kendi dinamikleri var. Bulunduğumuz on yılın özelliği şu dijital çağ. Bizim gibi ülkelerde korkunç fırsatlar getiriliyor. Ben öğrenci de oldum mühendis de oldum. Biz böyle bir analiz yaparken uykusuzluğumuz yetmezdi. Her şeyi kendimizin yapması gerekiyordu. Şimdi bunlar otomize oldu. Hesaplarma yeteneği çok gelişti. Şimdi 50 bin çekirdekli makine alıyoruz.
Mühendis için yazılım gerekli. Bunların hepsinin hesaplanması similasyon olarak geçiyor. Daha önce her mühendis kendi yazılımını yazıyordu. Similasyon yazılımlar gelince bu işler çok hızlandı.
Dijital bir çağ yaşıyoruz, bu da fırsatlar getiriyor.
Detaylar geliyor...
TÜRKİYE, HAVACILIK VE UZAY ALANINDA NELER YAPIYOR?
TUSAŞ bünyesinde; HÜRKUŞ, Milli Muharip Uçak (MMU), AKSUNGUR, ATAK helikopteri, Genel Maksat Helikopteri Projesi, GÖKBEY projeleri Türkiye'nin öne çıkan projeleri konumunda.
GÖKBEY NE DEMEK? GÖKBEY ADININ ANLAMI NE?
Gökbey, Türkçe kökenli bir isimdir. Gökbey isminin anlamı, mavi gözlü beydir. Gökbey ismi, Başkan Erdoğan'ın, T-625 Genel Maksat Helikopterinin ismini açıklamasıyla gündeme geldi. Başkan Erdoğan, Savunma Sanayii Zirvesi'nde, T-625'in helikopterinin isminin uzun uğraşlar sonrası Gökbey olarak belirlendiğini duyurdu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversite sınav süresi uzadı, uzatıldı mı? 2022 YKS sınav süresi ne kadar, kaç dakika oldu?
- YÖK son dakika: Üniversite sınavı baraj puanı kalktı mı? Üniversite de bu sene baraj puanı kaldırıldı mı, olmayacak mı?
- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Şubat Twitter ne zaman düzelecek? Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene ne demek?
- SGK'dan son dakika duyurusu! Ayda 5.600 TL maaş bağlanıyor! Maaş almak için 3 gün şartı...
- Yüksek emekli maaşı için flaş detay! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları artıyor! 1261 gün kala...
- Shiba coin yakımı son dakika ne zaman? Shiba coin ne kadar, yükselecek mi? İşte yorumlar...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 11 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sürpriz isim...
- ALES başvuru ücretleri açıklandı mı, ne kadar? ALES başvuru ücretleri nereden, nasıl yatırılır? Bankalar...
- Kırmızı Oda final mi yapıyor? Kırmızı Oda dizisi ne zaman ve neden bitiyor?
- Birinci cemre ne zaman düşecek? 2022 cemreler ne zaman düşer? İlk cemre havaya ne zaman düşecek?
- Açık lise sınavları online mı olacak? 2022 2. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB takvimi!
- FED toplantısı ne zaman? 2022 Şubat ayı FED toplantısı doları nasıl etkileyecek?