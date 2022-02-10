10 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Lost Ark sistem özellikleri nelerdir? Lost Ark fiyatı ne kadar, bedava mı?

Lost Ark sistem özellikleri nelerdir? Lost Ark fiyatı ne kadar, bedava mı?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2022
ABONE OL
Lost Ark sistem özellikleri nelerdir? Lost Ark fiyatı ne kadar, bedava mı?

Kısa sürede anlık yüzbinlerce oyuncuya ulaşan Lost Ark sistem özellikleri nelerdir? Lost Ark fiyatı ne kadar? Oyun dünyasında yeni popüler MMO Lost Ark büyük beğeni kazandı. Amazon’un Batı dünyasında yapımcılığını üstlendiği Lost Ark, 11 Şubat’ta tüm kullanıcılara ücretsiz olarak erişime açılacak. İşte popüler oyun hakkında merak edilen bilgiler!

Lost Ark fiyatı ne kadar? Lost Ark bedava mı? Lost Ark sistem özellikleri nelerdir? Yayınlandığı ilk günden büyük bir popülerliğe ulaşan MMO oyunu Lost Ark, 11 Şubat'ta tüm kullanıcılara ücretsiz ulaşacak. Oyun ilk olarak ön sipariş verenler için çıkış yapmıştı. Steam'de anlık 500.000'den fazla oyuncu tarafından oynanan Lost Ark, Türkiye'de de kısa sürede popüler oldu.

LOST ARK FİYATI NE KADAR?

Oyun, 11 Şubat'ta tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak erişime açılacak. Ücretsiz olarak erişime açılmasıyla da büyük bir ihtimalle Steam'in eş zamanlı en çok oyuncuya sahip oyunlarından biri haline gelecek.

LOST ARK SİSTEM ÖZELLİKLERİ

MİNİMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit only)
İşlemci: Intel i3 or AMD Ryzen 3
Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD HD6850
DirectX: Sürüm 9.0c
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar: Internet connection required to play, offers in-game purchases

ÖNERİLEN:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit only)
İşlemci: Intel i5 or AMD Ryzen 5
Bellek: 16 GB RAM


Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar: Internet connection required to play, offers in-game purchases

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA