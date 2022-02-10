Lost Ark sistem özellikleri nelerdir? Lost Ark fiyatı ne kadar, bedava mı?

Lost Ark fiyatı ne kadar? Lost Ark bedava mı? Lost Ark sistem özellikleri nelerdir? Yayınlandığı ilk günden büyük bir popülerliğe ulaşan MMO oyunu Lost Ark, 11 Şubat'ta tüm kullanıcılara ücretsiz ulaşacak. Oyun ilk olarak ön sipariş verenler için çıkış yapmıştı. Steam'de anlık 500.000'den fazla oyuncu tarafından oynanan Lost Ark, Türkiye'de de kısa sürede popüler oldu.