20 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Facebook'a ağır para cezası! Yapılan kural ihlalleri sonrası İngiltere harekete geçti

Facebook'a ağır para cezası! Yapılan kural ihlalleri sonrası İngiltere harekete geçti

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
ABONE OL
Facebook’a ağır para cezası! Yapılan kural ihlalleri sonrası İngiltere harekete geçti

İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi tarafından yapılan açıklamada Facebook'a 50,5 milyon sterlin para cezası verilmesi kararı aldı. Açıklamada, Facebook'un gerekliliklerini yerine getirmediği yer alırken, şirketin tutumunu "kasıtlı" olduğunun altı çizildi.

İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), devam eden bir incelemeye ilişkin kurallarına uymadığı gerekçesiyle Facebook'a 50,5 milyon sterlin para cezası verilmesi kararı aldı.

CMA'dan yapılan açıklamada, Facebook'un, Giphy'yi satın almasıyla ilgili soruşturma sırasında CMA tarafından verilen bir emri ihlal ettiği için 50,5 milyon sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

GEREKLİLİKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ

Açıklamada, CMA'nın satın almaya ilişkin incelemesi devam ederken Facebook'un, Giphy ile operasyonlarını entegre etmediği, süreç içerisinde CMA'yı düzenli olarak bilgilendirmesi gerektiği ancak bu gereklilikleri yerine getirmediği kaydedildi.

FACEBOOK'UN TUTUMU KASITLI

Açıklamada, Facebook'un çok sayıda uyarıya rağmen gerekli bildirimlerde bulunmayı reddettiği, bu nedenle CMA'nın Facebook'un tutumunu "kasıtlı" olarak değerlendirdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Facebook, Mayıs 2020'de, animasyon görsel ve video içerik üreticisi Giphy'i yaklaşık 400 milyon dolar karşılığında satın almıştı. CMA'nın satışa ilişkin incelemesi devam ediyor.

Whatsapp Instagram ve Facebook çöktü mü?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA