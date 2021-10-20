Facebook'a ağır para cezası! Yapılan kural ihlalleri sonrası İngiltere harekete geçti
İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi tarafından yapılan açıklamada Facebook'a 50,5 milyon sterlin para cezası verilmesi kararı aldı. Açıklamada, Facebook'un gerekliliklerini yerine getirmediği yer alırken, şirketin tutumunu "kasıtlı" olduğunun altı çizildi.
İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), devam eden bir incelemeye ilişkin kurallarına uymadığı gerekçesiyle Facebook'a 50,5 milyon sterlin para cezası verilmesi kararı aldı.
CMA'dan yapılan açıklamada, Facebook'un, Giphy'yi satın almasıyla ilgili soruşturma sırasında CMA tarafından verilen bir emri ihlal ettiği için 50,5 milyon sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
GEREKLİLİKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ
Açıklamada, CMA'nın satın almaya ilişkin incelemesi devam ederken Facebook'un, Giphy ile operasyonlarını entegre etmediği, süreç içerisinde CMA'yı düzenli olarak bilgilendirmesi gerektiği ancak bu gereklilikleri yerine getirmediği kaydedildi.
FACEBOOK'UN TUTUMU KASITLI
Açıklamada, Facebook'un çok sayıda uyarıya rağmen gerekli bildirimlerde bulunmayı reddettiği, bu nedenle CMA'nın Facebook'un tutumunu "kasıtlı" olarak değerlendirdiği belirtildi.
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