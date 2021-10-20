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Kadın sürücüyü öldüresiye dövdü: 'Saçı kısaydı erkek sandım' diyerek kendisini savundu
Trafikte kendisini sıkıştıran otomobil sürücüsüyle tartışan kadın motosikletli, hayatının şokunu yaşadı. Kendisini akaryakıt istasyonuna kadar takip eden kadın sürücüyü öldüresiye döven Mehmet Salim Bilici'nin gözaltındaki savunması ise 'pes' dedirtti.
Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:44Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 13:14