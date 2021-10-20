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Haberler Galeri Kadın sürücüyü öldüresiye dövdü: 'Saçı kısaydı erkek sandım' diyerek kendisini savundu

Kadın sürücüyü öldüresiye dövdü: 'Saçı kısaydı erkek sandım' diyerek kendisini savundu

Trafikte kendisini sıkıştıran otomobil sürücüsüyle tartışan kadın motosikletli, hayatının şokunu yaşadı. Kendisini akaryakıt istasyonuna kadar takip eden kadın sürücüyü öldüresiye döven Mehmet Salim Bilici'nin gözaltındaki savunması ise 'pes' dedirtti.

Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 13:14
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Kadın sürücüyü öldüresiye dövdü: ’Saçı kısaydı erkek sandım’ diyerek kendisini savundu

Olay, önceki gün öğle saatlerinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı. Öfkeli motosikletli, kendini sıkıştırdığı ve tehlikeye düşürdüğünü öne sürdüğü otomobil sürücüsünü akaryakıt istasyonuna kadar takip etti.

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Kadın sürücüyü öldüresiye dövdü: ’Saçı kısaydı erkek sandım’ diyerek kendisini savundu

Motosiklet sürücüsü, otomobilinden inen kadını darbetti. Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

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Kadın sürücüyü öldüresiye dövdü: ’Saçı kısaydı erkek sandım’ diyerek kendisini savundu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda otomobil sürücüsünü "Ben onu erkek sandım" diyerek saldıran motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici gözaltına alınırken, darbedilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

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Kadın sürücüyü öldüresiye dövdü: ’Saçı kısaydı erkek sandım’ diyerek kendisini savundu

"TEKME TOKAT DALDI"

Ağzından ve burnundan yaralanan kadın yaşanan olayı anlattı. Darbedilen kadın, "Yolumda giderken benzin istasyonuna girmek için sinyal verdim. Arkamdan korna çaldı.

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Kadın sürücüyü öldüresiye dövdü: ’Saçı kısaydı erkek sandım’ diyerek kendisini savundu

Yavaşladım yolda geçsin diye. O geçsin diye yol verdim. Sonra tekrar sinyal verip benzinciye girdim, benzin almak için. Sonra peşimden geldi. Zaten arabadan inmemle kaskını çıkarıp tekme tokat daldı. Şikayetçi olacağım, polis ekipleri geldi. Bu şekilde olmaması gerekiyor.