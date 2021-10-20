SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldüren gelişme! Emekliye çifte zam sonrası en düşük 3 bin 480 lira maaş!

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni yılda çifte zam müjdesi yaşayacak. Toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında yüzde 5 olarak belirlenen Ocak zammının yanı sıra enflasyon farkı da gündeme geldi. Son 3 aylık enflasyon verilerine göre fark daha da artabilir. Uzmanlara göre; toplu sözleşme zammı birlikte maaş zammı yüzde 7.21 olarak hesaplanıyor. Eğer bu zam hayata geçerse, memur emeklisinin maaşı en düşük 3 bin 480 liraya çıkacak. İşte milyonlarca memur emeklisini ilgilendiren haber!