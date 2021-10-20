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SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldüren gelişme! Emekliye çifte zam sonrası en düşük 3 bin 480 lira maaş!

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni yılda çifte zam müjdesi yaşayacak. Toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında yüzde 5 olarak belirlenen Ocak zammının yanı sıra enflasyon farkı da gündeme geldi. Son 3 aylık enflasyon verilerine göre fark daha da artabilir. Uzmanlara göre; toplu sözleşme zammı birlikte maaş zammı yüzde 7.21 olarak hesaplanıyor. Eğer bu zam hayata geçerse, memur emeklisinin maaşı en düşük 3 bin 480 liraya çıkacak. İşte milyonlarca memur emeklisini ilgilendiren haber!

Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 13:24
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SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldüren gelişme! Emekliye çifte zam sonrası en düşük 3 bin 480 lira maaş!

Uzun yıllar boyunca hizmet eden memurlar, emekli olduktan sonra emekliliğin tadını çıkarmak istiyor. Emeklilerin maaşları; prim ve gün sayısına göre ve emekli olduğu mesleğe göre değişiklik gösteriyor. Toplu sözleşmede belirlenen zam oranının yanı sıra emekliler enflasyon farkı da alacak. Böylelikle Ocak ayında çifte zam alınacak. Böylelikle; müsteşar, genel müdür, şube müdürü, memur, öğretmen, kaymakam, polis memuru, hemşire, mühendis, teknisyen, profesör ve avukatlıktan emekli milyonlarca memur emeklisinin maaşları en düşük 3 bin 480 liraya çıkacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldüren gelişme! Emekliye çifte zam sonrası en düşük 3 bin 480 lira maaş!

Milyonlarca memur ve memur emeklisine Ocak'ta çifte zam göründü. Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme kapsamında Ocak zammı yüzde 5 olarak belirlenen memurlar ve memur emeklilerine, ayrıca enflasyon farkı çıktı.

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SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldüren gelişme! Emekliye çifte zam sonrası en düşük 3 bin 480 lira maaş!

Takvim'in haberine göre; Temmuz-Eylül enflasyonunun yüzde 4.23 çıkmasıyla, bu yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 3'lük zam oranı aşıldı, yüzde 1.23'lük fark oluştu.

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SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldüren gelişme! Emekliye çifte zam sonrası en düşük 3 bin 480 lira maaş!

Ekim, Kasım, Aralık verilerine göre enflasyon farkı artacak ya da azalacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldüren gelişme! Emekliye çifte zam sonrası en düşük 3 bin 480 lira maaş!

YÜZDE 7.21 TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın 2021 yılı için enflasyon tahminine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5.21 olarak gerçekleşebilecek.