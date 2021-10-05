Ve çıktı! Windows 11 nasıl indirilir? Windows 11 sistem gereksinimleri neler? Windows 11 güncelleme yükseltme yolları

Windows 11 özellikleri neler? ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un merakla beklenen işletim sistemi Windows 11 piyasaya sürüldü. Tam altı yıl aradan sonra yayınlanan Windows 11 için son 10 yılın en önemli güncellemesi açıklaması yapıldı. Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak piyasaya sürülen Windows 11 işletim sisteminin özellikleri de belli oldu. İşte Windows 11 ile ilgili merak edilenler...

WİNDOWS 11 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Windows 11'i güncelleyebilmek için "Ayarlar" üzerinden "Güncelleştirme ve Güvenlik" butonuna tıklayın. Açılan menüde sol tarafda "Windows Update" karşınıza çıkacak. Güncelleme yaptıktan sonra yönergeleri takip ederek Windows 11 yüklemesini gerçekleştirin.

Eğer bilgisayarınız desteklemiyorsa Windows 11 güncellemesini yapamayacaksınız. Bilgisayarınızın yeni işletim sistemini destekleyip desteklemediğini Windows'un PC Sistem Durumu Denetimi - Windows PC Health Check yazılımı ile yapabilirsiniz. Bu yazılım Microsoft'un resmi internet sitesinden indirilebiliyor.