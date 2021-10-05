Ve çıktı! Windows 11 nasıl indirilir? Windows 11 sistem gereksinimleri neler? Windows 11 güncelleme yükseltme yolları
Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın son 10 yılın en önemli güncellemesi olarak duyurduğu Windows 11 resmen yayınlandı. Haziran ayında tanıtılan ve merakla beklenen Windows 11 işletim sistemi cihazlara yüklenmeye başlandı. İşletim sistemi pazarının yüzde 95'den fazlasına sahip olan Windows'un yeni sürümü olan "Windows 11" ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Windows 11 nasıl indirilir? Windows 11 sistem gereksinimleri neler? İşte cevaplar...
Windows 11 özellikleri neler? ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un merakla beklenen işletim sistemi Windows 11 piyasaya sürüldü. Tam altı yıl aradan sonra yayınlanan Windows 11 için son 10 yılın en önemli güncellemesi açıklaması yapıldı. Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak piyasaya sürülen Windows 11 işletim sisteminin özellikleri de belli oldu. İşte Windows 11 ile ilgili merak edilenler...
WİNDOWS 11 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?
Windows 11'i güncelleyebilmek için "Ayarlar" üzerinden "Güncelleştirme ve Güvenlik" butonuna tıklayın. Açılan menüde sol tarafda "Windows Update" karşınıza çıkacak. Güncelleme yaptıktan sonra yönergeleri takip ederek Windows 11 yüklemesini gerçekleştirin.
Eğer bilgisayarınız desteklemiyorsa Windows 11 güncellemesini yapamayacaksınız. Bilgisayarınızın yeni işletim sistemini destekleyip desteklemediğini Windows'un PC Sistem Durumu Denetimi - Windows PC Health Check yazılımı ile yapabilirsiniz. Bu yazılım Microsoft'un resmi internet sitesinden indirilebiliyor.
WİNDOWS 11 ÖZELLİKLERİ NELER?
İşlemci: 64 bit, çift çekirdekli, 1 GHz
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB
Ekran: 9 inç, 1366 × 768 piksel
Grafik: DirectX 12 uyumlu, WWDM 2.x sürücüleri
Güvenlik: UEFI, Güvenli Önyükleme ve TPM 2.0
1. Yeni Tasarım
* Başlat menüsü ve görev çubuğu simgeleri ekranın alt - orta kısmına taşındı
* Pencerelerin köşeleri yuvarlanmış durumda
* Pencere ve diğer öğelerde şeffaflık
* Yeni temalar (karanlık mod, aydınlık mod vs.)
2. Giriş Ekranı
* Giriş ekranının tasarımı tamamen değiştirildi
* Windows Hello veya diğer giriş yöntemleri hızlandırıldı
3. Widget'lar
* Windows 7'de görülen küçük widget'lar, geliştirilmiş olarak Windows 11'de karşımıza çıkacak
4. Güncellemeler
* Güncellemelerin boyutları yüzde 45 oranında küçültüldü
* Küçülen boyutlarla birlikte, güncellemelerin yüklenmesi hızlandırıldı
* Güncellemelerin arka planda sessizce kurulması özelliği geliştirildi
5. Performans
* Program ve uygulamaların çalışma hızı arttırıldı
* Program ve uygulamaların güç tüketimi azaltıldı
* Azalan güç tüketimi ile birlikte, cihazların pil ömrü arttı
* Oyun performansları artırıldı
* Otomatik HDR desteği
6. Microsoft Teams
* Microsoft Teams, Windows 11'e tamamen entegre edildi
7. Veri Girişi
* Dokunmatik kontroller ve kalem desteği geliştirildi
* Sesle kontrol özelliği geliştirildi
8. Microsoft Store
* Microsoft uygulama mağazasının tasarımı sadeleştirildi
* Arama işlevi geliştirildi
* Android uygulamaları Windows Store'a geldi (Amazon App Store desteğiyle)
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- Ve çıktı! Windows 11 nasıl indirilir? Windows 11 sistem gereksinimleri neler? Windows 11 güncelleme yükseltme yolları
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