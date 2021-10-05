Facebook WhatsApp ve Instagram çöktükten sonra ne oldu? Veri hırsızlığı mı yapılıyor? Bilgiler kimlere pazarlanıyor?

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Nabat Garakhanova, "Dijital ve sosyal medya bizim hayatımızın artık olmazsa olmazı olduğu için hepimizin eli kolu kesildi gibi hissettik. Ama dijitalin ne kadar önemli olduğunu bir taraftan da anladık. Tartışması olan siber saldırı değerlendirdiğimizde her gün zaten 1.611 tane kötü yazılımlı saldırılar yaşanırken ister istemez son zamanda en çok kullanılan mecralarda 7 saatlik bir kesintinin yaşanması sadece Türkiye'de değil tüm dünyayı şoke etti ve tedirginlik yaşattı." şeklinde konuştu.

ERİŞİM SORUNU 7 SAAT SÜRDÜ

Instagram, WhatsApp ve Facebook'un çökmesiyle birlikte Twitter'da konuyla ilgili milyonlarca paylaşım yapıldı. İlerleyen dakikalarda Facebook ve Instagram'dan sorunun farkında olduklarına ve bu durumu düzeltmeye çalıştıklarına dair birbirine benzer açıklamalar yapıldı.

Facebook çatısı altındaki sosyal medya platformlarında yaşanan 7 saatlik erişim sorunu Türkiye saati ile gece 01:10 sularında sona erdi.