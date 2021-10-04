Facebook'ta 1,5 milyardan fazla kullanıcının kişisel bilgileri çalındı! Facebook'a erişim sağlanamama nedeni bilgelerin çalınması mı? Gece yarısı flaş iddia
Dünya genelinde sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın çökmesi sonrasında milyonlarca sosyal medya kullanıcısı erişim sorunu yaşıyor. Sorunlar nedeniyle en kısa sürede güncellemelerin gönderileceğini belirten şirketlerden Facebook hakkında dünyayı şoke edecek bir iddia ortaya atıldı. 1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri hacker Forumu'nda satıldığı iddia edildi. Facebook neden yüklenmiyor? Facebook ne zaman gelecek? İşte detaylar...
WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA
Konuyla ilgili WhatsApp'tan yapılan ilk açıklamada, en kısa sürede güncelleme gönderileceği belirtildi, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.
FACEBOOK İLETİŞİM DİREKTÖRÜ: VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ
Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.
1,5 MİLYARDAN FAZLA FACEBOOK KULLANICISININ KİŞİSEL BİLGİLERİ SATILIYOR
1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri bir hacker forumunda satışa sunuldu. New York Times ise Facebook çalışanlarının, şirket içi sistem ve iletişimin de çökmesi sebebiyle yavaş yavaş ofisten ayrılmaya başladığını yazdı.
YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ
Diğer yandan şirkete ait hisselerin yüzde 5 değer kaybettiği de ifade edildi.
TWİTTER KURUCUSUNDAN GÜLDÜREN PAYLAŞIM
"Facebook domaini (bir Web sitesinin İnternet'teki adı ve adresi) satışa çıkarıldı" haberini alıntılayan Twitter kurucusu Jack Dorsey, alan adı için ne kadar ücret istendiğini sordu. Paylaşım saniyeler içinde viral oldu.
"FACEBOOK, KAR ETMEYİ GÜVENLİĞE TERCİH EDİYOR"
Öte yandan, Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışan Frances Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini söyledi.
Haugen, Facebook'un 2019'dan beri çalıştığı ilgili "sivil bütünlük" birimini 3 Kasım 2020 seçimlerinden sonra dağıtmasının ardından şirkete güveninin kalmadığını ve işinden ayrıldığını kaydederek, "Facebook, tekrar tekrar gösterdi ki kar etmeyi güvenliğe tercih ediyor." diye konuştu.
FACEBOOK ALGORİTMALARI NEFRET YAYAN İÇERİKLERİ ÖNE ÇIKARIYOR
Kullanıcıların haber akışlarında nelerin görüneceğini ve nefret dolu içeriği nasıl tercih ettiklerini yöneten algoritmalar olduğuna vurgu yapan Haugen, bunun insanlar arasında daha fazla bölünmeye ve kötü niyete katkıda bulunduğunu söyledi.
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