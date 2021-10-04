Facebook’ta 1,5 milyardan fazla kullanıcının kişisel bilgileri çalındı! Facebook’a erişim sağlanamama nedeni bilgelerin çalınması mı? Gece yarısı flaş iddia

WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili WhatsApp'tan yapılan ilk açıklamada, en kısa sürede güncelleme gönderileceği belirtildi, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.