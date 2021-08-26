'Piyade SİHA DOĞAN' göreve hazır! Yakın zamanda envantere girecek
Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) otomatik piyade tüfeğiyle donatılan DOĞAN eklendi. DOĞAN'ın son haliyle bir uçuş gösterimi ve atış testi yapılarak ihtiyaç makamlarıyla paylaşılması ve kısa sürede envantere girmesi bekleniyor. Tehditlere personel yerine yüksekten ve çok daha uzaktan müdahale imkanı sağlayacak. DOĞAN, 10 kilometre operasyonel yarıçap içerisindeki bir hedefe gidip görevini icra ettikten sonra geri dönebilecek.
ASELSAN ve ALTINAY iştiraki olarak çeşitli sınıflarda döner kanatlı İHA'lar üreten DASAL Havacılık Teknolojileri, geliştirme çalışmalarında sona gelinen DOĞAN'ı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergiledi.
DOĞAN, rakiplerinden farklı olarak 2 eksen stabilize hareket kabiliyetine sahip bir pedestal üzerine yerleştirilmiş, 5,56 milimetre otomatik piyade tüfeği ile entegre savunma ve caydırma platformu olarak geliştirildi.
DASAL Havacılık Teknolojileri mühendislerinin yerli ve milli olarak, yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerini kullanarak ürüne özel geliştirdikleri sistemler sayesinde DOĞAN, üzerindeki kameradan alınan görüntüleri işleyerek hedef tespit, tanımlama ve takip edilen hedefe odaklanma yetenekleriyle görev yapabiliyor. DOĞAN, tercih ve ihtiyaca bağlı olarak 100 ile 200 arasında mermi mühimmat taşıyabiliyor.
DOĞAN, tekli ya da seri atış modları ile görev senaryosuna uygun olarak kullanıcının seçeneklerini artırmak ve yazılımları sayesinde hedefi yüksek isabet oranıyla doğrudan vurmak veya baskı ateşi altına almak üzere tasarlandı. DOĞAN'ın anti-jammer özelliği de etkisiz hale getirilmesini oldukça zorlaştırıyor.
YÜKSEK STABİLİZASYONLA NOKTA ATIŞI
DASAL Havacılık Teknolojileri Proje Yöneticisi Caner Yüksel, projenin geldiği aşamaya ilişkin bilgi verdi.
DOĞAN'ı terör ve silahlı tehditlere karşı güvenlik güçlerinin yaralanma ve can kayıplarını azaltmak amacıyla geliştirdiklerini belirten Yüksel, "İhtiyaç makamlarıyla birlikte geliştirdiğimiz bir proje. Bir süredir test uçuşları, atış testleri devam ediyor ve bu fuarla birlikte atış testlerini tamamlayıp nihai ürün olarak lansmanını yapıyoruz." dedi.
DOĞAN'daki otomatik piyade tüfeğinin geri tepmesinin özel geliştirilmiş sistemle sönümlendiğini anlatan Yüksel, bu sistemle elde edilen yüksek stabilizasyon sayesinde de nokta atışı yapılabildiğini bildirdi.
YETENEKLERİ ARTTI
Tehditlere personel yerine yüksekten ve çok daha uzaktan müdahalenin can kaybı ve yaralanmaların önüne geçeceğini vurgulayan Yüksel, şöyle konuştu:
"Üzerindeki termal kamera, gündüz kamerası gibi sistemlerle de aslında insan gözünün algılayabileceğinin çok ötesinde tehdidi tespit etme, inceleme ve betimleme yeteneği olduğu için DOĞAN'ın sahada etkin şekilde kullanılmasını planlıyoruz. Bununla ilgili dünyada benzer çalışmalar var. Detay ve test uçuşlarının bir süredir devam etmesinin sebebi, sahadaki ihtiyaçları tam olarak anlama ve platformumuza aktarma çabamız. Bu çabalardan sonra bu sene itibarıyla sistemimiz tamamen yenilendi, daha kuvvetli bir platformla donatıldı. Altındaki faydalı yük yani silah taşıyan sistemi özellikle geliştirildi. Mermi taşıma kapasitesi artırıldı ve 360 derece kendi etrafında dönebilen, her noktaya isabetli atış yapabilen, kullanıcısına çok kolay kullanım kabiliyeti sunabilen bir ürün çıkarılmış oldu."
SON SINAV İÇİN HAZIR
Caner Yüksel, DOĞAN'ın son haliyle bir gösterim uçuşu ve atış testi yaparak ihtiyaç makamlarıyla paylaşılacağını, sonrasında da envantere girmesini beklediklerini söyledi.
Sistemin performans göstergelerine ilişkin de bilgi veren Yüksel, Doğan'ın 10 kilometredeki bir hedefe gidip görevini icra edip geri dönebildiğini, tam kapasiteyle 30 dakika havada kalabildiğini anlattı. Yüksel, DOĞAN'ın bu özellikleriyle başka ülkelerde geliştirilen benzer ürünlerden üstün performansa sahip olduğunu kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ösym.gov.tr giriş: YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanır?
- Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? AÖL lise yeni kayıt tarihleri belli oldu mu?
- Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...
- İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR temizlik personeli alım başvuruları başladı mı?
- Çalışmayana 429 TL ödeme yapılıyor! Yüzde 100 artış yaşandı! Memur ve emekliye ödemeler...
- KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
- ÖSYM SON DAKİKA: Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl, nereden izlenir? Beşiktaş'ın rakipleri...
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman başlayacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi olacak?
- AÖF 2. üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı? Harç ücretleri...
- YÖK Başkanı son dakika açıkladı! Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 2021-2022 üniversiteler ayın kaçında açılacak?
- Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler hangi tarihte açılır?