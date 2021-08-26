’Piyade SİHA DOĞAN’ göreve hazır! Yakın zamanda envantere girecek

DASAL Havacılık Teknolojileri mühendislerinin yerli ve milli olarak, yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerini kullanarak ürüne özel geliştirdikleri sistemler sayesinde DOĞAN, üzerindeki kameradan alınan görüntüleri işleyerek hedef tespit, tanımlama ve takip edilen hedefe odaklanma yetenekleriyle görev yapabiliyor. DOĞAN, tercih ve ihtiyaca bağlı olarak 100 ile 200 arasında mermi mühimmat taşıyabiliyor.

DOĞAN, tekli ya da seri atış modları ile görev senaryosuna uygun olarak kullanıcının seçeneklerini artırmak ve yazılımları sayesinde hedefi yüksek isabet oranıyla doğrudan vurmak veya baskı ateşi altına almak üzere tasarlandı. DOĞAN'ın anti-jammer özelliği de etkisiz hale getirilmesini oldukça zorlaştırıyor.