Ukrayna'dan flaş SİHA paylaşımı! Dünya Türk SİHA'larını korkuyla takip ediyor

Türk SİHA'ları Avrupa ülkeleri tarafından da ilgiyle takip edilirken alıcılardan Ukrayna'nın açıklaması gündem oldu. Türkiye ve Türkiye'nin müttefiklerine düşmanlık besleyenleri SİHA korkusu saldı. Ukrayna tarafından yapılan SİHA açıklaması tüm dikkatleri üzerine çekti.