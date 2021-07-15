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Ukrayna'dan flaş SİHA paylaşımı! Dünya Türk SİHA'larını korkuyla takip ediyor

Türk SİHA'ları Avrupa ülkeleri tarafından da ilgiyle takip edilirken alıcılardan Ukrayna'nın açıklaması gündem oldu. Türkiye ve Türkiye'nin müttefiklerine düşmanlık besleyenleri SİHA korkusu saldı. Ukrayna tarafından yapılan SİHA açıklaması tüm dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 15.07.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 14:42
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Ukrayna'dan flaş SİHA paylaşımı! Dünya Türk SİHA'larını korkuyla takip ediyor
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Ukrayna'dan flaş SİHA paylaşımı! Dünya Türk SİHA'larını korkuyla takip ediyor

Yunan medyası Türkiye'nin 'oyunun kurallarını değiştiren' Bayraktar SİHA'larının istihbarat servislerini harekete geçirdiğini yazdı. Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir 'üçgen' kurulabileceğini kaydeden uzmanlar, dünya devi ülkenin paniğe kapıldığını vurguladı.

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Ukrayna'dan flaş SİHA paylaşımı! Dünya Türk SİHA'larını korkuyla takip ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Odesa kentinde Ukrayna Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Türk dostlarımız Ukrayna Donanması'nın gemi envanterinin gelişimini de aktif olarak destekliyor. İlk modern korvetimizin gövdesinin inşası Türkiye'de başladı ve 2023'ün sonunda Ukrayna'da tamamlanacak" dedi.

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Ukrayna'dan flaş SİHA paylaşımı! Dünya Türk SİHA'larını korkuyla takip ediyor

Ukrayna'nın yakında Bayraktar İHA'ların sevkiyatını da beklediğini belirten Zelenskiy, "Deniz havacılığımız başarıyla güçlendiriliyor. Yakın zamanda modern ve etkili Bayraktar insansız hava araçlarını teslim almayı bekliyoruz" diye konuştu.

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Ukrayna'dan flaş SİHA paylaşımı! Dünya Türk SİHA'larını korkuyla takip ediyor

Türkiye ile Ukrayna arasında, Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalanmıştı.