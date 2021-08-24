Instagram'dan flaş yenilik! O özellik kalkıyor
Sosyal medya platformu Instagram bir özelliğini kaldırma kararı aldı. 30 Ağustos'tan itibaren Instagram'ın yukarı kaydırma sistemini kapatacağı açıklandı. Bundan sonraki süreçte bağlantılara yönlendirme için kullanıcıların bağlantı çıkartmalarına tıklamaları gerekiyor
Instagram, 30 Ağustos'tan itibaren yukarı kaydırma sistemini pasif hale getiriyor. Yani bundan sonraki süreçte bağlantılara yönlendirme için kullanıcıların bağlantı çıkartmalarına tıklamaları gerekiyor. Özelliğin ilk etapta hangi hesaplara sunulacağı ise şu an için belli değil.
Instagram, 10 bini aşkın takipçisi olan kullanıcılar için 'yukarı kaydır' özelliğiyle birlikte bağlantılara yönlendirme özelliği sağlıyor. Yani bu sayede takipçiler hızlı bir şekilde web sayfalarına yönlendirilebiliyor. Pazarlama amacıyla oldukça fazla kullanılan bu özellik artık rafa kalkıyor. Yerine ise bağlantı tıklamaları olarak isimlendirilen yeni bir sistem geliyor.
INSTAGRAM BAĞLANTI TIKLAMALARI NEDİR?
Yukarı kaydır özelliğinin devre dışı bırakılmasının ardından Instagram 30 Ağustos'tan itibaren bağlantı tıklamaları sistemini hayata geçiriyor. Bu yapı, takipçilerin ekranı yukarı doğru kaydırmasına gerek kalmadan doğrudan bağlantıya tıklamasını sağlıyor. Tabii bunun için bir çıkartma tasarlanmış.
Instagram, bağlantı tıklamalarının yukarı kaydır sistemine göre çok daha efektif çalışacağını ve daha fazla ayar sunacağını özellikle belirtiyor.
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