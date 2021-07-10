Son dakika: WhatsApp'ın veri paylaşımı skandalında flaş gelişme! Mahkemeden Facebook'un başvurusuna ret
Son dakika haberine göre Ankara 4. İdare Mahkemesi, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren güncellemesine ilişkin Rekabet Kurulunun aldığı geçici tedbir kararının yürütmesinin durdurulması için Facebook'un yaptığı başvurunun reddine karar verdi.
WhatsApp, 4 Ocak'ta "gizlilik ilkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre verilmişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını bildirmişti.
Rekabet Kurulu tarafından da söz konusu güncellemeye ilişkin 11 Ocak 2021'de geçici tedbir kararı alınarak, bu yöndeki uygulamalar durdurulmuştu.
Rekabet Kurulu kararının temelinde, WhatsApp verilerinin diğer Facebook şirket ürün ve verilerine bağlanması, Facebook'un tüketici iletişim hizmetleri pazarındaki gücünü internet reklamcılığı alanındaki rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak şekilde kullanması, aşırı veri toplanması ve verinin başka hizmetler için kullanılmasının tüketicinin sömürülmesine yol açması gibi endişeler yer alıyordu.
Bu kararın ardından WhatsApp tarafından planlanan güncelleme, küresel çapta 15 Mayıs 2021'e kadar ertelenmişti.
Facebook'un, Rekabet Kurulunun aldığı tedbir kararının yürütmesinin durdurulması talebi ise Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 7 Temmuz'daki kararıyla reddedildi.
Böylece, Facebook'un kullanım koşullarında bir değişikliğe gidememesi ve kullanıcı bilgilerini grup şirketleriyle paylaşamaması yönündeki tedbir kararına yargı da yeşil ışık yakmış oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Resmi açıklama...
- 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz 2021 Cuma günü idari tatil yapılacak mı? İşte son açıklamalar...
- Kritik hafta! ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavları...
- EURO 2020 final tarihi: İtalya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İki takımın istatistikleri...
- Zilhicce ilk 10 günü faziletleri: 2021 Zilhicce ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Zilhicce ayı hadisleri...
- Zilhicce ayı takvimi 2021: Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?
- SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- DGS sınavı ne zaman? 2021 DGS sınav giriş belgesi çıktı nereden, nasıl alınır? ÖSYM sınav yerleri sorgulama!
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş ne zaman? 2021 Bayram tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz ile birleşecek mi?
- Arefe günü ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet 2021 bayram tarihi...
- O yarışmacının üstünü çizdi! "Her şey kurgu" iddiası bardağı taşırdı! Survivor sonrasında feveran...