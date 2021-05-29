WhatsApp'tan son dakika gizlilik sözleşmesi açıklaması! Türkiye'de WhatsApp kapanacak mı? Onaylamayanlar...

Son dakika haberi... Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma programı WhatsApp'tan önemli bir açıklama daha geldi. Dev şirket, ilk olarak Ocak ayında kullanıcılarına sunduğu gizlilik sözleşmesinin onay tarihini 15 Mayıs'a çekmişti. Konuya ilişkin yeni bir adım daha atıldı. WhatsApp, "Güncellemeyi henüz kabul etmemiş olanlar için WhatsApp'ın işlevselliğini sınırlama planımız olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz" diye ifade etti. Şirket, işletme hesabı kullanmayı tercih eden kişiler ile ilgili ise, "Sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz" uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 29.05.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 13:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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