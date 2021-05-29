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WhatsApp'tan son dakika gizlilik sözleşmesi açıklaması! Türkiye'de WhatsApp kapanacak mı? Onaylamayanlar...

Son dakika haberi... Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma programı WhatsApp'tan önemli bir açıklama daha geldi. Dev şirket, ilk olarak Ocak ayında kullanıcılarına sunduğu gizlilik sözleşmesinin onay tarihini 15 Mayıs'a çekmişti. Konuya ilişkin yeni bir adım daha atıldı. WhatsApp, "Güncellemeyi henüz kabul etmemiş olanlar için WhatsApp'ın işlevselliğini sınırlama planımız olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz" diye ifade etti. Şirket, işletme hesabı kullanmayı tercih eden kişiler ile ilgili ise, "Sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz" uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 29.05.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 13:27
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WhatsApp'tan son dakika gizlilik sözleşmesi açıklaması! Türkiye'de WhatsApp kapanacak mı? Onaylamayanlar...

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi açıklaması: Onaylamayanlara ne olacak?

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WhatsApp'tan son dakika gizlilik sözleşmesi açıklaması! Türkiye'de WhatsApp kapanacak mı? Onaylamayanlar...

İngiliz Telegraph'ın haberine göre WhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan gizlilik sözleşmesini reddeden kişilerin herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacağı bildirildi.

Haberde WhatsApp'ın bu kararı almasında, kullanıcı sayısındaki azalmanın ve çeşitli hükümetlerin karşı çıkmasının etkili olduğu belirtildi.

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WhatsApp'tan son dakika gizlilik sözleşmesi açıklaması! Türkiye'de WhatsApp kapanacak mı? Onaylamayanlar...
WhatsApp’ın aldığı gizlilik sözleşmesi kararının ardından Türkiye, Almanya ve Hindistan'daki gizlilik ve rekabet düzenleyicileri yeni güncellemeyi engellerken, Telegram ve Signal gibi rakip uygulamaların kullanıcılarında ani artışlar görülmüştü.
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WhatsApp'tan son dakika gizlilik sözleşmesi açıklaması! Türkiye'de WhatsApp kapanacak mı? Onaylamayanlar...

Telegraph, WhatsApp sözcüsünün, "Çeşitli yetkililer ve gizlilik uzmanlarıyla yapılan son tartışmalara bakıldığında, şu anda güncellemeyi henüz kabul etmemiş olanlar için WhatsApp'ın işlevselliğini sınırlama planımız olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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WhatsApp'tan son dakika gizlilik sözleşmesi açıklaması! Türkiye'de WhatsApp kapanacak mı? Onaylamayanlar...

Ayrıca sözcünün, "Bunun yerine, kullanıcılara zaman zaman güncellemenin yanı sıra Facebook'tan destek alan bir işletmeyle iletişim kurmak gibi isteğe bağlı özellikleri kullanmayı seçtiklerinde sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz" dediği aktarıldı.