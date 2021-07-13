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Son dakika: Fransa’dan Google’a 500 milyon euro ceza

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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Son dakika: Fransa’dan Google’a 500 milyon euro ceza

Son dakika haberine göre Fransa'da Rekabet Kurulu, ABD'li teknoloji devi Google'a telif hakları nedeniyle 500 milyon euro ceza uygulanmasına karar verdi. Fransız Rekabet Ajansı Başkanı Isabelle de Silva, yaptığı açıklamada, "Kurumun verdiği 500 milyon euroluk ceza kararı, gözlemlenen ihlallerin ciddiyetini hesaba katıyor" ifadelerini kullandı.

Fransa'da APIG, SEPM ve AFP'nin Google'a yönelik telif hakları ihlallerine yönelik suçlamalarının incelendiği soruşturma tamamlandı.

Buna göre Rekabet Kurulu, Google'ın sahibi olan Alphabet şirketine 500 milyon euro (5 milyar TL) ceza uygulanmasına karar verdi. ABD'li teknoloji devinin haber yayıncılarıyla iki ay içinde ortak zeminde buluşamaması halinde, günlük 900 bin euroyu bulan ek cezalarla karşı karşıya gelebileceği belirtildi.

Ceza sonrası Google adına açıklama yapan şirket sözcüsü, kararı hayal kırıklığı olarak niteledi. Süreç boyunca ılımlı bir politika izlediklerini belirten Google sözcüsü, cezanın anlaşma çabalarına darbe vurduğunu söyledi.

FRANSA REKABET AJANSI BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Fransa Rekabet Kurulu'ndan yapılan resmi açıklamada, cezanın nedeninin 2020 yılında varılan Google News sekmesindeki reklam rekabet kuralına uyulmaması olduğu belirtildi. Fransız Rekabet Ajansı Başkanı Isabelle de Silva, yaptığı açıklamada, "Kurumun verdiği 500 milyon euroluk ceza kararı, gözlemlenen ihlallerin ciddiyetini hesaba katıyor" ifadelerini kullandı.

Ceza kararı sonrası konuşan Google Sözcüsü, olay karşısında kurumun hayal kırıklığına uğradığını söyledi. 2020 yılından varılan anlaşma şartlarına uygun davrandıklarını ve herhangi bir ihlalde bulunmadıklarını söyleyen sözcü, Fransız Haber Ajansı ile de resmi bir telif anlaşmasına varmak üzere olduklarını belirtti. Rekor ceza, ABD'li teknoloji devine verilen gözdağı olarak yorumlandı.

Başkan de Silva, Google'ın telif anlaşmasını küçümser nitelikte davrandığını söyledi. Verilen ceza kararının ardından Google'a, önümüzdeki iki ay içinde Fransız yayıncılarla yeni teklifler üzerine uzlaşmak için görüşmeler gerçekleştirmesi şartı getirildi. Herhangi bir uzlaşma sağlanamaması halinde firmaya, günlük 900 bin euroya kadar ceza uygulanabileceği belirtildi.

220 MİLYON EURO PARA CEZA VERİLMİŞTİ
Fransa Rekabet Kurumu, geçtiğimiz ayda Google'a reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon avro para cezası vermişti. Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, ABD merkezli News Corp. ile Fransız Le Figaro ve Belçikalı Rossel medya şirketlerinin şikayeti üzerine açılan soruşturmada, Google'ın kendi reklam ağında kendi teknoloji platformlarına ayrıcalık tanıdığının belirlendiği belirtilmişti.

Açıklamada,

Google'ın soruşturma sonuçlarına itiraz etmediği, şirketle yapılan müzakerelerde cezanın 220 milyon avro olarak tespit edildiği bilgisine yer verilmişti.

Kendine ait DoubleClick reklam ağında, reklamcı ve yayıncıları bir araya getiren alt şirketi Adx platformuna imtiyaz tanımakla suçlanan Google'ın bağlı olduğu Alphabet şirketi 2021'in ilk çeyreğinde çoğunluğu reklamdan 55,31 milyar avro gelir elde etti.

Şirket birçok ülkede rekabete aykırı davranmaktan açılan davalarla mücadele ediyor.

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