Türk mühendisleri geliştirdi! Harvard Üniversitesi satın aldı

''YURT DIŞINA SATIŞI BAŞLADI''

1997'de epilepsi tedavisinde vagus sinir uyarımı kullanımının başladığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Ali Veysel Özden, koronavirüsle birlikte görülen inflamasyon (iltihaplanma), vücutta aşırı iltihabi durumun olduğu durumlarda vagus sinirinin uyarabileceğine dair çalışmalar olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Biz de koronavirüsle beraber inflamasyon alanında cihazın etkili olabileceğini gördüğümüz için buraya doğru bir konumlandırma yaptık. Dünyada çift kulaktan uyarım hem iki noktayı birden dokunabilen kulaklığı geliştirdik, patent başvurusunu da yaptık. Sonrasında da belgelendirilmesiyle beraber kulaklığın hastalarda kullanımına başladık. Bununla ilgili klinik çalışmalar yaptık. Sonrasında ise şunu fark ettik, otonom sinir sistemi çok değişken. Sizin sinir sisteminiz gün içerisinde bile çok değişebiliyor. Buna uygun bir tedavi şeklini yani kişiselleştirilmiş tedavi yönetimine ihtiyacın olduğunu anladık. Cep telefonundan kontrol edilebilen kişisel verilerin toplandığı ve akımın bu sayede kişiye özel ayarlanabildiği bir forma kavuşturduk. Bu forma kavuştuğu anda dünyadaki ilk cihaz oldu. Yurt dışına da cihazın satışı başladı ama şu anda klinik araştırmalarda kullanılıyor"