Türk mühendisleri geliştirdi! Harvard Üniversitesi satın aldı
Stres sebepli hastalıklarda kullanılmak üzere kulaktaki vagus sinirini elektriksel bir şekilde uyararak tedavi eden, Türk mühendislerin geliştirdiği özel kulaklığı Harvard Üniversitesi satın alındı.
Türk mühendislerin geliştirdiği özel kulaklık sayesinde kulaktaki vagus sinirini elektriksel bir şekilde uyararak stres sebepli hastalıkların oluşmasını önlüyor. Mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen Vagustim isimli cihaz, migren ile fibromyalji benzeri kronik ağrılar, fonksiyonel bağırsak sistemi hastalıkları, uyku bozuklukları, depresyon, obezite benzeri rahatsızlıkların tedavisinde kullanılacak. Cihazı üreten ekipte bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Veysel Özden, "Harvard bu cihazı çok beğendi ve 5 tane satın aldı. Harvard Tıp Fakültesi'nde doktor ve araştırmacılar tarafından infeksiyon alanında araştırma yapmak için kullanılacak. Hedefimiz cihazın belgelendirilmesini sağlamak. FDA onayı aldığımızda rahat şekilde insan çalışmaları ve diğer hastalıklarda kullanımının önü açılacak" açıklamasında bulundu.
''STRES ÇAĞIMIZIN EN ÖNEMLİ PROBLEMİ''
Vagus sinirinin otonom sinir sisteminin önemli parçası olduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Ali Veysel Özden, şu açıklamada bulundu:
"Vücudun sakinleşmesi ve rahatlamasını sağlayan doğru sindirimi sağlayan sinir. Beyin sapından çıkıp neredeyse bütün iç organlara ulaşıyor ve çalışmasını sağlıyor. Stres çağımızın en önemli problemlerinden. Stres durumunda vagus siniri baskılanıyor. Stres kaynaklı rahatsızlıkların ortaya çıkmasının nedenlerinden en önemlisi vagus sinirinin baskılanması. Migren, çok önemli bir hastalık ve stresle çok fazla ilişkisi var. Migren dışındaki bütün kronik ağrıları bu hastalıklar içerisinde sayabiliriz. Uyku bozuklukları bu hastalıklar arasında. Onun dışında fonksiyonel bağırsak sistemi rahatsızlıklarını sayabiliriz. Depresyon stresle ilişkilendirilen hastalıklar arasında yer alıyor. Obezite çağımızın problemlerinden. Obezitenin nedenlerinden biri de stresin açlık hissini bastırması, engellemesi sonrası aşırı yemek yemeye yol açması. O nedenle stresle ilişkili pek çok hastalıkta vagus sinir uyarımının kullanımı var."
''YURT DIŞINA SATIŞI BAŞLADI''
1997'de epilepsi tedavisinde vagus sinir uyarımı kullanımının başladığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Ali Veysel Özden, koronavirüsle birlikte görülen inflamasyon (iltihaplanma), vücutta aşırı iltihabi durumun olduğu durumlarda vagus sinirinin uyarabileceğine dair çalışmalar olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:
"Biz de koronavirüsle beraber inflamasyon alanında cihazın etkili olabileceğini gördüğümüz için buraya doğru bir konumlandırma yaptık. Dünyada çift kulaktan uyarım hem iki noktayı birden dokunabilen kulaklığı geliştirdik, patent başvurusunu da yaptık. Sonrasında da belgelendirilmesiyle beraber kulaklığın hastalarda kullanımına başladık. Bununla ilgili klinik çalışmalar yaptık. Sonrasında ise şunu fark ettik, otonom sinir sistemi çok değişken. Sizin sinir sisteminiz gün içerisinde bile çok değişebiliyor. Buna uygun bir tedavi şeklini yani kişiselleştirilmiş tedavi yönetimine ihtiyacın olduğunu anladık. Cep telefonundan kontrol edilebilen kişisel verilerin toplandığı ve akımın bu sayede kişiye özel ayarlanabildiği bir forma kavuşturduk. Bu forma kavuştuğu anda dünyadaki ilk cihaz oldu. Yurt dışına da cihazın satışı başladı ama şu anda klinik araştırmalarda kullanılıyor"
''AĞRI SEVİYESİ YÜZDE 90 AZALDI''
Uyarının kulaktan yapıldığı için direkt organlara değil beyne gittiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Özden, "Bu anlamda güvenilirliği artıran bir durum. Boyundan uyarım tek taraflı yapılabiliyor ama kulaktan uyarım çift taraflı yapılabiliyor. Kulakta iki noktaya birden dokunduğu için bu da günlük uyarım süresini düşürmemizi sağlıyor. Şu ana kadar yaptığımız klinik tecrübeler 20-30 dakikalık günlük uyarmanın yeterli olabileceğini gösteriyor. Bu tek seferlik bir uygulama olmuyor. Vagus aktivesinin yeterli seviyeye gelebilmesi için 2 ay düzenli kullanım öneriliyor. Migren hastasıyla ilgili bir vaka raporumuz var. Hiçbir tedavinin fayda etmediği bir hastada ağrı seviyesi yüzde 90 azaldı. Bununla ilgili de bir yayınımız mevcut. Nörologlar tarafından yapılan bir yayın" değerlendirmesinde bulundu.
GELECEK VADEDEN 5 GİRİŞİMDEN BİRİ
Vagustim, 2020'de TÜBİTAK'ın en prestijli destek programlarından biri olan 1511'den yaklaşık 1 milyon TL'lik hibe almaya hak kazandı. Vagustim dünya genelinde analiz edilen 188 Neurotechnology girişim arasında en fazla gelecek vadeden 5 girişimden biri olarak gösterildi. 2021 sonunda yeni bir yatırım turunu tamamlamaya hazırlanan girişim, belgelendirme, seri üretim ve pazarlama konularında daha hızlı yol alarak büyümeyi planlıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- DGS sınavı ne zaman? 2021 DGS sınav giriş belgesi çıktı nereden, nasıl alınır? ÖSYM sınav yerleri sorgulama!
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş ne zaman? 2021 Bayram tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz ile birleşecek mi?
- Arefe günü ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet 2021 bayram tarihi...
- O yarışmacının üstünü çizdi! "Her şey kurgu" iddiası bardağı taşırdı! Survivor sonrasında feveran...
- 2021 DGS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor 2021? Adli tatil süresi ne kadar, ayın kaçında sona erecek? İşte tarihler...
- The Witcher hayranlarına müjde... The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi...
- POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuruları başladı mı, olacak mı? Başvurular...
- Son dakika: 2021 üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?
- Son dakika: 2021 Jandarma bekçi alımı olacak mı? EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar ve maaşlar...