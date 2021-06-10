Almanya’dan olay yaratacak WhatsApp kararı! İstihbarat yazışmaları okuyabilecek

Tasarının Eyaletler Meclisinden geçmesi ve Cumhurbaşkanının imzalamasıyla birlikte kanunlaşacak.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle ülkenin iç istihbarat servisi BfV, ırkçılık başta olmak üzere birçok terör bağlantılı örgüt ve kişileri takip etmesinin önündeki engeller kalkacak.