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Almanya’dan olay yaratacak WhatsApp kararı! İstihbarat yazışmaları okuyabilecek

Almanya’da istihbarat kurumlarına ve benzeri şifreli yazışma uygulamalarındaki mesajları okuma imkanı sağlayan karar tasarısı Bakanlar Kurulunun ardından Federal Mecliste de kabul edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Almanya’dan olay yaratacak WhatsApp kararı! İstihbarat yazışmaları okuyabilecek

Almanya'dan istihbarat kurumlarına ve benzeri şifreli yazışma uygulamalarındaki mesajları okumasına izin veren karar tasarısı, Bakanlar Kurulunun ardından Federal Mecliste de kabul edildi.

Mecliste yapılan oylamada tasarı 280'e karşı 355 oyla kabul edilirken, 4 milletvekili çekimser kaldı.

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisi (BND) ile (MAD), şifreli mesajlaşmaları okuyup takip edebilecek.

Tasarının Eyaletler Meclisinden geçmesi ve Cumhurbaşkanının imzalamasıyla birlikte kanunlaşacak.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle ülkenin iç istihbarat servisi BfV, ırkçılık başta olmak üzere birçok terör bağlantılı örgüt ve kişileri takip etmesinin önündeki engeller kalkacak.

Muhalefet partileri ise yasayı vatandaşların haklarına müdahale olarak değerlendirerek kabul edilemez olarak nitelendirdi.

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