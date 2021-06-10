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Rusya'dan Facebook ve Telegram’a 27 milyon ruble para cezası

'nun iki şirkete açtığı davalar 'nde karara bağlandı. mahkemesi, sosyal medya platformlarından ’a idari ihlal nedeniyle 17 milyon ruble, mesajlaşma uygulamasına 10 milyon ruble para cezası verdi.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 10.06.2021
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Rusya'dan Facebook ve Telegram’a 27 milyon ruble para cezası

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Telegram ve Facebook aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'daki Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Facebook ve Telegram üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Facebook'a 17 milyon, Telegram'a ise 10 milyon ruble para cezası verdi.

Roskomnadzor, daha önce de benzer gerekçelerle YouTube, Instagram, TikTok gibi sosyal medya platformları aleyhine davalar açmıştı.

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