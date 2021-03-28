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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Facebook'a tepki

, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı" gerekçesiyle sosyal paylaşım platformu tarafından hesabının engellenmesine tepki gösterdi. Facebook'u "Dijital Totalitarizm" yapmakla suçladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.03.2021 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Facebook'a tepki

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Maduro, Facebook'u "Dijital Totalitarizm" yapmakla suçlayarak, "Kişisel sayfamın Facebook tarafından sansürlenmesi göz önüne alındığında, geleneksel haftalık Kovid-19 değerlendirmelerimi Facebook sayfası 'ConCiliaFlores', Instagram, Youtube ve Twitter'dan yayınlamaya devam edeceğim. Bizi susturamazlar!" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformuna göre Maduro, Kovid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etmişti.

Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformdan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurmuştu.

Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda, kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve Kovid-19'u önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.

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