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Facebook'a yapılan saldırı Whatsapp ve Instagram'ı etkileyecek mi? Kredi kartı hesaplarımız tehlikede mi? Doç. Dr. Ali Murat Kırık A Haber'de anlattı

'ta siber saldırı iddiası ve bir platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin sızdığı açıklandı. 'de milyonlarca müşterisi bulunan Facebook henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. 533 milyon kişi arasında 20 milyon kişinin Türkiye'den olduğu bildirildi. Türkiye'de 37 milyon Facebook kullanıcısı olduğunu söyleyen İletişim Uzmanı Doç. Dr. yaşanan bu olayın perde arkasını canlı yayınında anlattı. hesaplarımız tehlikede mi? Facebook'a yapılan saldırı ve Instagram uygulamalarını etkiler mi? İşte yanıtı..

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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Facebook'a yapılan saldırı Whatsapp ve Instagram'ı etkileyecek mi? Kredi kartı hesaplarımız tehlikede mi? Doç. Dr. Ali Murat Kırık A Haber'de anlattı

İletişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kınık 'ta siber saldırı iddiası ve bir platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin çalınması hakkında 'e özel açıklamalarda bulundu.

WHATSAPP VE INSTAGRAM UYARISI

Facebook'un bu tarz siber saldırılara alışık olduğunu söyleyen Kınık, buradan alınan verilerin satıldığını ifade etti. 'de 37 milyon Facebook kullanan vatandaşın olduğunu belirten Kırık, kullanıcıları ve Instagram hakkında uyardı.

INSTAGRAM SOHBETLERİ FACEBOOK'TA GÖRÜLEBİLİR

Whatsapp, Facebook ve Instagram'ın artık birbirine entegre olduğunu söyleyen Kırık, Instagram üzerinden yapılan bir sohbetin Facebook üzerinden de görüntülenebileceğini ifade etti.

INSTAGRAM HESAPLARI ETKİLENEBİLİR

Kırık , Türkiye'deki 20 milyon kişinin Facebook hesaplarının çalınmasının vatandaşların Instagram hesaplarını da etkileyebileceğini söyledi.

ŞİFRELERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Doç Dr. vatandaşlara hem Facebook hem de Instagram şifrelerini değiştirme konusunda tavsiyede bulunurken, iki aşamalı güvenlik olayının hemen açılması gerektiğini ifade etti.

SÜREKLİ GÜNCELLEME YAPILMALI

Farklı mecralarda aynı şifrenin kullanılmaması gerektiğini söyleyen Kırık, vatandaşları sürekli şifrelerini güncelleme konusunda uyardı.

DÜŞÜK LİMİTLİ SANAL KART UYARISI

üzerinden alışveriş yapan vatandaşları uyarak Kırık, mutlaka düşük limitli sanal kartların kullanılması gerektiğini ifade etti.

ANTİ VİRÜS PROGRAMLARI KORUR MU?

Güçlü şifrelerin yanında kullanmanın alınacak tedbirlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Kırık virüs programı yüklense bile yüzde yüz koruma sağlamadığını ifade etti.

Facebook kullananlar dikkat! Yapılan siber saldırı WhatsApp ve instagram uygulamalarını etkiler mi? FACEBOOK KULLANANLAR DİKKAT! YAPILAN SİBER SALDIRI WHATSAPP VE İNSTAGRAM UYGULAMALARINI ETKİLER Mİ?

20 milyon Türk'ün kişisel verileri sızdırıldı 20 MİLYON TÜRK'ÜN KİŞİSEL VERİLERİ SIZDIRILDI

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