Cep telefonları için taslak düzenleme! 7 yıl şartı istenecek

Telefonun tekrar kayıtlı hale getirilmesi için her türlü hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluğun kabul edilmesi istenecek. Cihazın ithalatçısı veya imalatçısının faaliyetine son vermiş olması durumunda, cihazın kullanıcısı tarafından ithalatçı veya imalatçı firmanın faaliyetine son verdiğine dair belge talep edilecek. Yapılacak işlemlerin ardından IMEI numarası beyaz listeye alınacak, aksi halde kara listede kalarak kullanım dışı olacak.