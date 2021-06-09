Cep telefonları için taslak düzenleme! 7 yıl şartı istenecek
Uzun süre kullanılmayan cep telefonları için taslak düzenleme geliyor. IMEI numarası önlemi ile 7 yıl süreyle kullanılmayan cep telefonlarının yeniden aktif edilebilmesi için kullanıcısından veya ithalatçısından başvuru istenecek.
7 yıl süreyle kullanılmayan cep telefonlarının yeniden aktif edilebilmesi için kullanıcısından veya ithalatçısından başvuru istenecek. Düzenlemeyle, yabancı diplomatların cep telefonları da kayıt altına alınacak.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun taslağıyla, elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesi, elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan cihazlara ilişkin düzenleme yapılması öngörülüyor.
Kullanıcının tespit edilememesi halinde, ithalatçı veya imalatçı tarafından kayıt işlemi yapılacak.
Telefonun tekrar kayıtlı hale getirilmesi için her türlü hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluğun kabul edilmesi istenecek. Cihazın ithalatçısı veya imalatçısının faaliyetine son vermiş olması durumunda, cihazın kullanıcısı tarafından ithalatçı veya imalatçı firmanın faaliyetine son verdiğine dair belge talep edilecek. Yapılacak işlemlerin ardından IMEI numarası beyaz listeye alınacak, aksi halde kara listede kalarak kullanım dışı olacak.
DİPLOMAT TELEFONLARINA KAYIT
Taslağa göre, diplomatların cep telefonları da abone kayıt merkezleri üzerinden kayıt altına alınacak. Buna göre, "yabancı misyon kimlik kartı" taşıyan kişiler, cep telefonlarına ilişkin kayıt başvurusu işlemlerini abone kayıt merkezleri üzerinden yapabilecek.
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