Son dakika: Yerli sivil uçak seri üretime hazır! Yerli imkanlarla geliştirildi

Aşcı, şirketin kuruluş aşamasının ardından yerli ve milli sivil uçak üretimi için çalışmalara başladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamında THK Uçak İmalat AŞ tarafından iki kişilik olacak şekilde yerli sivil uçağımızın üretimine başlandı. Alttan kanatlı 100 hp gücünde motora sahip, balistik paraşütlü Türkkuşu adı verilen sivil uçağımızın tasarımı, üretimi, test ve sertifikasyonu gerçekleştirildi. Türkkuşu adı verilen uçağımız, uluslararası geçerliliği olan LTF-UL'ye uygun olarak Alman Ultralight uçuş sertifikasına ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan gerekli tüm sertifikalara sahiptir."