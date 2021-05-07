Son dakika: Haluk Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3 SİHA'dan ilk görüntü | TCG ANADOLU uçak gemisi detayı
Son dakika haberi... Türkiye savunmada büyük patlama yaşıyor. Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek olan Bayraktar TB3 SİHA’ların görüntüsünü ilk kez paylaştı. 3D çizimde SİHA'nın kalkışını sağlayacak özel makara sistemi dikkatleri üzerine çekti.
Türkiye'nin savunma alanında hamleleri sürüyor. Göz dolduran önemli projeler tüm dünyanın ilgi odağı durumunda.
Son olarak Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek olan Bayraktar TB3 SİHA'ların görüntüsünü ilk kez paylaştı.
3D çizimde SİHA'nın kalkışını sağlayacak özel makara sistemi de görüldü. Ayrıca kanatların kırılım noktaları da dikkat çekti.
UÇAK GEMİSİNE İNİP KALKABİLECEK
Bayraktar, TB3 SİHA'ların sahip olacağı özelliklerini geçen ay paylaşmıştı. Sınıfında benzeri olmayan bir uçak geliştirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip-kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" şeklinde konuşmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TCG ANADOLU'yu bir silahlı insansız hava aracı gemisinde dönüştürecek çeşitli sabit kanatlı İHA projelerimiz var" açıklamasında bulunmuştu.
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