Son dakika: Haluk Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3 SİHA'dan ilk görüntü | TCG ANADOLU uçak gemisi detayı

UÇAK GEMİSİNE İNİP KALKABİLECEK

Bayraktar, TB3 SİHA'ların sahip olacağı özelliklerini geçen ay paylaşmıştı. Sınıfında benzeri olmayan bir uçak geliştirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip-kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" şeklinde konuşmuştu.