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Son dakika: Haluk Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3 SİHA'dan ilk görüntü | TCG ANADOLU uçak gemisi detayı

Son dakika haberi... Türkiye savunmada büyük patlama yaşıyor. Genel Müdürü , gemisine iniş yapabilecek olan ’ların görüntüsünü ilk kez paylaştı. 3D çizimde SİHA'nın kalkışını sağlayacak özel makara sistemi dikkatleri üzerine çekti.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Son dakika: Haluk Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3 SİHA'dan ilk görüntü | TCG ANADOLU uçak gemisi detayı

Türkiye'nin savunma alanında hamleleri sürüyor. Göz dolduran önemli projeler tüm dünyanın ilgi odağı durumunda.

Son olarak Genel Müdürü , gemisine iniş yapabilecek olan 'ların görüntüsünü ilk kez paylaştı.

3D çizimde SİHA'nın kalkışını sağlayacak özel makara sistemi de görüldü. Ayrıca kanatların kırılım noktaları da dikkat çekti.

UÇAK GEMİSİNE İNİP KALKABİLECEK

Bayraktar, TB3 SİHA'ların sahip olacağı özelliklerini geçen ay paylaşmıştı. Sınıfında benzeri olmayan bir uçak geliştirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip-kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" şeklinde konuşmuştu.

Başkanı , "TCG ANADOLU'yu bir silahlı insansız hava aracı gemisinde dönüştürecek çeşitli sabit kanatlı İHA projelerimiz var" açıklamasında bulunmuştu.

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