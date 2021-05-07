Son dakika: Milyonlarca kişi fotoğrafını paylaştı: "20'li yaşlar challenge" çılgınlığında büyük tehlike! Uyarı üstüne uyarı geldi

"Aynı zamanda farklı uygulamalar ve cihazlardan paylaştığımız parmak izi ve yüz taraması gibi verilerimiz, genetik verilerimizi barındırıyor. Bu gibi hassas verilerin hangi sunucularda, nasıl tutulduğu, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı tam bir karakutu. Kişisel verilerimiz, bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz. Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN









