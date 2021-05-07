07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Son dakika: Milyonlarca kişi fotoğrafını paylaştı: "20'li yaşlar challenge" çılgınlığında büyük tehlike! Uyarı üstüne uyarı geldi

Son dakika: Milyonlarca kişi fotoğrafını paylaştı: "20'li yaşlar challenge" çılgınlığında büyük tehlike! Uyarı üstüne uyarı geldi

Son dakika haberine göre bu kez "20'li yaşlar challenge" ile dikkat çekti. Milyonlarca kullanıcı 20'li yaş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı ancak uzmanlar bu akımın çok da masum olmadığı görüşünde. Uzmanlardan paylaşılan bu fotoğraflar ile biometrik verilerin ile kopyalanabildiği uyarısı geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı da "Kişisel verilerimiz bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz. Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız" ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 07.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Milyonlarca kişi fotoğrafını paylaştı: 20'li yaşlar challenge çılgınlığında büyük tehlike! Uyarı üstüne uyarı geldi

Son günlerde sosyal medyada gündem olan 20'li yaşlar meydan okuması ile kullanıcılar şu anki halleri ile 20 yıl önceki hallerini #20yearschallenge etiketiyle paylaşarak akıma katılıyor. Özellikle ve üzerinde çok yaygın olan bu akıma milyonlarca kullanıcı katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "20'li yaşlar challenge" ve benzeri akımların son günlerde popüler olduğuna dikkati çekerek, kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyalan bu gibi akımların, görsel veri işleme alanına zemin hazırladığını bildirdi.

Mümkün olduğunca dikkatli davranılması gerektiğini vurgulayan Sayan, teknolojilerinin çözmeye çalıştığı sorunlardan birinin de yaşlanmanın oluşturduğu yüzdeki değişikliklere karşı algoritmalara direnç kazandırmak olduğuna işaret etti.

Sayan, kişinin şimdiki haliyle eski halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki veriler oluşturulduğu uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

"Aynı zamanda farklı uygulamalar ve cihazlardan paylaştığımız parmak izi ve yüz taraması gibi verilerimiz, genetik verilerimizi barındırıyor. Bu gibi hassas verilerin hangi sunucularda, nasıl tutulduğu, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı tam bir karakutu. Kişisel verilerimiz, bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz. Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız."

20 yaş akımına katılan Nurgül Yeşilçay isyan etti 20 YAŞ AKIMINA KATILAN NURGÜL YEŞİLÇAY İSYAN ETTİ
Yıllar öncesine döndüler! YILLAR ÖNCESİNE DÖNDÜLER!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN





GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA