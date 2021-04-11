Clubhouse açıkladı! 1.3 milyon kişinin verileri çalındı mı?
Facebook ve LinkedIn'den sonra Clubhouse'ta da sızıntı olduğu iddia edildi. Hacker platformunda 1.3 milyon kullanıcının verileri paylaşıldı. Clubhouse tarafından ise verilerin hacker sitelerinde dolaşmasına dair çarpıcı bir açıklama geldi.
Son günlerde sosyal medya platformlarının güvenlik açıklarına dair haberler artış gösterdi.
Son olarak sesli konuşma platformu Clubhouse'ın hacklendiği iddia edildi.
Cybernews'de yer alan bilgilere göre 1.3 milyon kişinin verileri bir hacker platformunda paylaşıldı.
İddiaya göre, sızan bilgiler arasında şu veriler bulunuyordu;
Kullanıcı kimliği, isim, fotoğraf URL'si, kullanıcı adı, Twitter kullanıcı adı, Instagram tanıtıcı, takipçi sayısı, kullanıcı tarafından takip edilen kişi sayısı, hesap oluşturma tarihi, kullanıcıları davet eden profil adı.
Bu verilerin hepsini tek tek Clubhouse platformunda görmek mümkün.
CLUBHOUSE'DAN YALANLAMA
Clubhouse Techmeme'nin Twitter paylaşımını alıntılayarak sızıntı iddialarını yalanladı. Şirket söz konusu datanın zaten kamuya açık olduğunu söyledi. Yani isteyen herkes Clubhouse'daki milyonlarda insanın birçok bilgisine uygulamadaki API üzerinden erişebiliyor.
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