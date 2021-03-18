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Fransa'da Clubhouse hakkında soruşturma başlatıldı

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonundan yapılan açıklamada, 'ın olası gizlilik ihlallerine ilişkin ülkede imza kampanyası başlatıldığı ve bugüne kadar 10 binden fazla kişinin bu kampanyaya imza attığı belirtildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Fransa'da Clubhouse hakkında soruşturma başlatıldı

Fransa'da sosyal medya ağı Clubhouse hakkında, kullanıcılara ait kişisel bilgilerin nasıl kullanıldığını araştırmak için soruşturma başlatıldı.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonundan (CNIL), yapılan yazılı açıklamada, Clubhouse'ın olası gizlilik ihlallerine ilişkin ülkede imza kampanyası başlatıldığı ve bugüne kadar 10 binden fazla kişinin bu kampanyaya imza attığı belirtildi.

Ses temelli sosyal medya ağı hakkında, kullanıcılara ait kişisel verilerin nasıl kullanıldığını araştırmak için soruşturma açıldığı aktarılan açıklamada, bu soruşturmada kişisel verilerin korunmasına yönelik Avrupa'nın kurallarına uyulup uyulmadığının da tespit edileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu konuda Avrupa'nın kurallarına uyulmaması halinde Clubhouse'a karşı "baskıcı güç" kullanılacağı ifade edildi.

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