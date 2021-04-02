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Haberler Galeri Son dakika | Bayraktar TB3 SİHA’ya müthiş özellik! Kanatlarındaki detay dikkat çekti

Son dakika | Bayraktar TB3 SİHA’ya müthiş özellik! Kanatlarındaki detay dikkat çekti

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek olan Bayraktar TB3 SİHA'ların özelliklerini paylaştı. Bayraktar, "TB3 diye uçak gemisine inip/kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 02.04.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 13:23
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Son dakika | Bayraktar TB3 SİHA’ya müthiş özellik! Kanatlarındaki detay dikkat çekti
Dünya medyasının gündeminden düşmeyen Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'leri üreten Baykar Savunma'nın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'ların sahip olacağı özellikleri paylaştı.
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Son dakika | Bayraktar TB3 SİHA’ya müthiş özellik! Kanatlarındaki detay dikkat çekti

UÇAK GEMİSİNE İNİŞ YAPIP KALKABİLECEK
Sınıfında benzeri olmayan bir uçak geliştirdiklerini ifade eden Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip-kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Bayraktar TB3 SİHA’ya müthiş özellik! Kanatlarındaki detay dikkat çekti
Prof. Dr. İsmail Demir; "Gemilere iniş yapabilecek İHA konusunda çalışma var. TCG Anadolu gemisini bir İHA gemisine çevirmek istiyoruz. Bunun için TB2'yi geliştiriyoruz. Böylece denizlerde bir SİHA vurucu gücümüz olacak.
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Son dakika | Bayraktar TB3 SİHA’ya müthiş özellik! Kanatlarındaki detay dikkat çekti
TCG Anadolu ilk tasarım formatı ile bir Havuzlu Çıkarma Gemisi idi. Üzerinde helikopterler de taşıyabilen, içinde çıkarma gemileri olan ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar da koyabileceğiniz bir platformdu. Şimdi biz buna oyun değiştirici bir unsur olarak S/İHA'ları katıyoruz.
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Son dakika | Bayraktar TB3 SİHA’ya müthiş özellik! Kanatlarındaki detay dikkat çekti
İnşallah gemi hizmete girdikten çok kısa bir süre sonra helikopterlerden başka bir hava gücünü de buraya konuşlandırmış olacağız. Bu kabiliyet geminizin herhangi bir harekat ortamında çıkarma yapabilmesini, helikopterlerle operasyon yapabilmesini, hava savunma sistemi kullanabilmesini ve havada vurucu güç oluşturmasını sağlar ki bu da bir platformdan arzulayacağınız bütün unsurları üzerinde taşımış demektir.