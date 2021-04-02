Son dakika | Bayraktar TB3 SİHA’ya müthiş özellik! Kanatlarındaki detay dikkat çekti

UÇAK GEMİSİNE İNİŞ YAPIP KALKABİLECEK

Sınıfında benzeri olmayan bir uçak geliştirdiklerini ifade eden Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip-kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" ifadelerini kullandı.