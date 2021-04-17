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Twitter çöktü mü? Milyonlarca kullanıcı erişim sağlayamıyor! Açıklama geldi

, bazı kullanıcıların yaşaması nedeniyle sorunun çözümüne yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Twitter çöltü mü? İşte o resmi açıklama...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
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Twitter çöktü mü? Milyonlarca kullanıcı erişim sağlayamıyor! Açıklama geldi

, bazı kullanıcıları etkileyen erişim sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Twitter'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Twitter'ın bazı kısımlarının çeşitli yerlerde çalışmadığını biliyoruz. Bu sorunu çözmek ve en kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden kullanıcılar Twitter'da dünden bu yana yaşanan erişim problemiyle ilgili sosyal medya platformlarından çok sayıda paylaşım yaptı.

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