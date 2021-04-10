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Facebook ve İsrail'den veri ortaklığı! 2.7 milyar kullanıcının verileri İsrail'de depolanacak

ve , 'de açmayı planladıkları elektronik çip tasarım merkezi ile gündemde. Peki depolama ve işleme operasyonlarında yapılan bu işbirliği dünya için nasıl bir risk oluşturuyor? Detayları Doç. Dr. canlı yayınında değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Facebook ve İsrail'den veri ortaklığı! 2.7 milyar kullanıcının verileri İsrail'de depolanacak

Doç. Dr. Mustafa Bostancı'nın canlı yayında yaptığı açıklamalar:

Verilerin bir araya gelerek 'BigData'yı oluşturduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu dijital çağda veri adeta petrol gibi ham madde olarak görülüyor. Facebook'un attığı bu adım ABD ya da İsrail olması fark etmiyor.

Veriyi depolayabilmek demek kişilere ait çok önemli bilgilere sahip olmak demek anlamına geliyor. Bu da datanın çok kıymetli olduğu dönemi işaret ediyor.

Facebook ve Instagram dünyada en fazla kişisel veriyi depolayan yerler. WhatsApp'tan bir dijital göç yaşandı kısa zaman önce. Firmalar hemen bu yeni kullanıcılara kapılarını açtı çünkü bu verilere ihtiyaçları var.

Facebook insanların hayatını kapsayan her şeyi fotoğraf kimlik bilgileri ödeme yöntemleri depolanıyor. Bunlar üzerinden yapılan analizlerle çok çeşitli amaçlara ulaşılabiliyor. ABD'de çalınan veriler Trump'ın kampanyasında özel amaç için kullanılmıştı.

Yani bu veriler seçimleri dahi etkileyebilecek veriler anlamına geliyor. ABD ve İsrail'i çok farklı görmüyorum. 2,7 milyar verinin pek de sivili düzgün olmayan burada barındırılması ve burada cip üretilmesi bizimle ilgili neler planladıkları konusunda hayrete düşürüyor.

6 milyon Facebook kullanıcı olan İsrail'e bu kadar insanını verisini emanet etmek çok düşündürücü. Bu noktada kullanıcılar ne paylaştıklarına çok dikkat etmeli sözleşmeleri iyi okumalı ve nelere izin verdiğine dikkat etmeli."

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