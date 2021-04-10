Facebook ve İsrail'den veri ortaklığı! 2.7 milyar kullanıcının verileri İsrail'de depolanacak

Doç. Dr. Mustafa Bostancı'nın canlı yayında yaptığı açıklamalar:

Verilerin bir araya gelerek 'BigData'yı oluşturduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu dijital çağda veri adeta petrol gibi ham madde olarak görülüyor. Facebook'un attığı bu adım ABD ya da İsrail olması fark etmiyor.

Veriyi depolayabilmek demek kişilere ait çok önemli bilgilere sahip olmak demek anlamına geliyor. Bu da datanın çok kıymetli olduğu dönemi işaret ediyor.