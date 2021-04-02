02 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Son dakika: Rusya'dan Twitter'a para cezası

Son dakika: Rusya'dan Twitter'a para cezası

Son dakika haberine göre 'nın başkenti 'da bir mahkeme, ’a idari ihlal nedeniyle 3,2 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası kesti.

TEKNOLOJİ AA
Giriş Tarihi: 02.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Rusya'dan Twitter'a para cezası

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitter aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Twitter üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Twitter'a 3,2 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi.

Roskomnadzor, 10 Mart'ta aldığı kararla, intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter'ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Twitter geri adım attı! TWİTTER GERİ ADIM ATTI!
Twitterdan Boğaziçi hamlesi! TWİTTER'DAN BOĞAZİÇİ HAMLESİ!
Boğaziçi provokatörleri soyundu! BOĞAZİÇİ PROVOKATÖRLERİ SOYUNDU!
Faşist vekile Twitter kalkanı! FAŞİST VEKİLE TWİTTER KALKANI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA