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LED ışığın mucidi Japon fizikçi Akasaki İsamu hayatını kaybetti

Dünyanın ilk verimli mavi ışık yayan diyotunu (LED) icat ederek 2014 'nü kazanan fizikçi Akasaki İsamu 92 yaşında hayatını kaybetti.

TEKNOLOJİ AA
Giriş Tarihi: 03.04.2021
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LED ışığın mucidi Japon fizikçi Akasaki İsamu hayatını kaybetti

Kyodo ajansının haberine göre Meijo Üniversitesi, LED ışıklarının ilk mucidi Akasaki'nin, akciğer iltihabı tedavisi gördüğü Nagoya kentinde öldüğünü açıkladı.

Kagoşima'dan doğan Akasaki, Kyoto Üniversitesinden 1952'den mezun olduktan sonra bugün Panasonic ismiyle bilinen, dönemin Matsushita Electric Industrial firmasında çalıştı.

Nagoya Üniversitesinden 1981'de profesörlük unvanını elde eden fizikçi Akasaki, mucidi olduğu LED sayesinde 2014'te Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi oldu.

Akasaki bu ödülü, meslektaşları Japon Amano Hiroşi ve Japon asıllı ABD'li Nakamura Shuji ile paylaştı.

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