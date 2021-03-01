HAVELSAN geliştirdi! 1 metrenin altına düşürdü

Uluslararası Ar-Ge Destek Programı EUREKA'nın yazılım inovasyonu alt programı ITEA kapsamında HAVELSAN'ın eWatch (eSaat) Projesi için geliştirdiği algoritmalar, hedeflenen verileri sağlayarak testlerden başarıyla geçti.

Türkiye, Hollanda ve Belçika'dan özel sektör firmalarının ve üniversitelerin yer aldığı projede, HAVELSAN kapalı alan yer belirleme algoritmasını geliştirdi ve uygulamayı da başarıyla test etti.

HAVELSAN'ın geliştirdiği algoritma ile hastaların uzaktan takip edilebilme hassasiyeti de 1 metrenin altına düşürülmüş oldu.

Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojileri kullanılarak geliştirilen algoritma, 2016 yılında başlayan ve 3 ülkeden birçok şirket ile kurumun yer aldığı söz konusu projenin en inovatif yönü seçilmişti.

Geliştirilen algoritma ile eSaat uygulamasını kullanan hastaların nefes, uyku düzeni, kalp sinyalleri gibi verileri takip ediliyor ve 1 metrenin altında hassasiyetle belirlenen konumu sayesinde sorun çıktığında hastaya hızla ulaşılması sağlanıyor.

Projenin en yenilikçi yönünün de dünyada ilk kez akademik bir çalışma dışında, uygulamalı olarak yer bildiriminin 1 metrenin altına indirilmesi olduğu belirtiliyor.

Sadece hastalara değil, doktorlara da kolay ulaşılmasını sağlayacak proje, gelen sinyallerin yansımalarını engellemek amacıyla iki ayrı algoritma ile geliştirildi. Projenin patent başvurusu da yapıldı.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra sağlıkları izlenecek yaşlılar, sağlıklarını izlemek isteyenler, taburcu olduktan sonra hastanede veya hastane dışında hastaları takip edecek doktor ve hemşireler, sağlık sektöründe aktif olan hastane yöneticileri, akademik araştırmacılar ve potansiyel iş ortakları proje sonunda ortaya çıkacak ürün ve çözümlerden yararlanabilecek.