Son dakika: Google, Rupert Murdoch'a ait yayın şirketlerinin haberlerini göstermek için ödeme yapacak





"DÜNYA ÇAPINDA GAZETECİLİK ÜZERİNDE OLUMLU BİR ETKİSİ OLACAK"

Konuya ilişkin açıklama yapan News Corporation'ın CEO'su Robert Thomson, "Anlaşma, diğer yayıncılık platformlarını birinci sınıf gazetecilik yapmak için motive edecek ve dünya çapında gazetecilik üzerinde olumlu bir etkisi olacak. Google CEO'su Sundar Pichai ve Google ekibine teşekkür etmek istiyorum.Şirketimiz on yılı aşkın bir süredir böyle bir anlaşma için çalışıyordu ve ve bu ticari şartların sadece News Corp. için değil, her yayıncı için değişmesinden memnuniyet duyarım" ifadelerini kullandı.