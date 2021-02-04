Milli Savunma Bakanlığı paylaştı | Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

''Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998 yılından itibaren iki ülke arasında dönüşümlü olarak icra edilmektedir. Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılmaktadır.''