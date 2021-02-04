Milli Savunma Bakanlığı paylaştı | Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı başlıyor. “Atatürk Tatbikatı 2021” adıyla Pakistan’da icra edilecek olan tatbikat için Mehmetçiklerimiz Ankara’dan yola çıktı.'' ifadelerine yer verildi.
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
''Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998 yılından itibaren iki ülke arasında dönüşümlü olarak icra edilmektedir. Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılmaktadır.''
''Tatbikatın maksadı, Pakistan ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında karşılıklı iş birliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmektir.''
''Tatbikata katılacak Mehmetçiklerimiz Ankara'dan yola çıktı. Tatbikata Türkiye'den Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı birlik ve unsurları ile Pakistan Silahlı Kuvvetleri unsurları katılım sağlamaktadır.''