04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı | Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı | Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Türkiye- Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı başlıyor. “Atatürk Tatbikatı 2021” adıyla Pakistan’da icra edilecek olan tatbikat için Mehmetçiklerimiz ’dan yola çıktı.'' ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2021
ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı | Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

''Türkiye- Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998 yılından itibaren iki ülke arasında dönüşümlü olarak icra edilmektedir. Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılmaktadır.''



''Atatürk Tatbikatı 2021, 04-20 Şubat 2021 tarihleri arasında Tarbela/Pakistan'da icra edilmektedir.''



''Tatbikatın maksadı, Pakistan ve unsurları arasında karşılıklı iş birliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmektir.''



''Tatbikata katılacak Mehmetçiklerimiz 'dan yola çıktı. Tatbikata Türkiye'den ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı birlik ve unsurları ile unsurları katılım sağlamaktadır.''

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı! Türkiye'den Almanya'ya sürpriz İHA teklifi MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR AÇIKLADI! TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA SÜRPRİZ İHA TEKLİFİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA