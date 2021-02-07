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Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonu tamamlandı

Sahadan alınan geri bildirimlerle gelişimini sürdüren , daha hafiflemiş şekilde güvenlik güçlerinin kullanımına hazır hale getirildi.  tarafından tasarlanan ve kalifikasyonu tamamlanan Milli Piyade Tüfeği , 400 gramdan fazla hafifledi. Böylece tüfeğin ağırlığı yaklaşık 3 kilo 750 gram oldu.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
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Türk mühendis ve işçisinin geliştirdiği MPT-76'da, 2016 yılında seri üretime başlandı.

(SSB) koordinasyonunda Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (), ve tarafından üretilen çok sayıda tüfek güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Teslimatlar sürerken sahadan alınan geri bildirimlerle ekipmanların daha etkin kullanmasına yönelik çalışmalara devam edildi. Bu kapsamda MKEK tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş -MH'nin kalifikasyonu tamamlandı. Yapılan çalışmalarla tüfeğin ağırlığı 400 gramdan fazla hafifledi. Böylece tüfeğin ağırlığı yaklaşık 3 kilo 750 gram oldu.

SSB Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabından konuya ilişkin olarak "Güvenlik güçlerimizin sahada ekipmanlarını daha etkin kullanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. MKEK tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonu tamamlandı." açıklamasında bulundu.

MPT-76, başlangıçta 4,2 kilogram ağırlığa sahip olarak geliştirildi. standartları kapsamında soğuk, sıcak, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi hatasız geçen MPT-76, eksi 40 ve 65 derecede, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz çalışıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda MKEK tarafından geliştirilen MPT-76, 7,62x51 milimetre NATO mühimmatlarını ateşleyebiliyor.

Yarı ve tam otomatik modlarda, gaz piston hareketli döner başlı kilitlemeli mekanizmayla çalışan tüfeğin etkili menzili 600 metreye ulaşıyor.

MPT-76, beslemesini 20 mermi kapasiteli şarjörden sağlıyor.

406 milimetre uzunluğunda namluya sahip silahın, 12 kademeli ayarlanabilir dipçik tam açık konumdayken uzunluğu 1000 milimetre oluyor.

Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonu tamamlandı MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ MPT-76-MH'NİN KALİFİKASYONU TAMAMLANDI

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