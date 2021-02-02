Çinli teknoloji devi Huawei'den Türkiye'ye 520 milyon liralık yatırım

Tüketicilerin değişen gereksinimlerini karşılamak ve mobil iletişimin aksamadan sürmesini sağlamak için, ağ kapasitesi ile ilgili hızla müdahalede bulunduklarının altını çizen Jing Li, "Bunu yaparken de ilk başta çalışanlarımızın sağlığı için gerekli önlemleri aldık. Operatörlerin ve saha ekiplerimizin önemli çabalarıyla bu zorlu sürecin üstesinden gelirken, özellikle hastaneler ve diğer kritik noktalardaki mobil bağlantının iyileştirilmesini sağladık. Bu zorlu süreçte, çalışanlarımızın özverili çabası ile müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizi ulaştırmayı sürdürdük. Çevrimiçi toplantı ve faaliyetlerimizle ekosisteme yeni çözümler sunmaya devam ettik. İlgili kamu birimleri ve müşterilerimizden aldığımız güçlü destekle, tüm ulaşım kısıtlamalarına rağmen tedarik zincirimizi istikrarlı bir şekilde koruduk. Sonuç olarak da tüm projelerimizi sorunsuz bir şekilde sonuçlandırdık." yorumunu yaptı.

Salgın sürecinde online eğitim gibi ihtiyaçlara cevap vermek için 4.5G ağlarını güçlendirmeye devam ettiklerinin altını çizen Jing Li, "Salgın sırasında Türkiye'de daha fazla işletme dijitalleşti. Enterprise iş birimimiz, büyük şirketlere ve KOBİ'lere dijital dönüşüm süreçlerinde destek sağladı." ifadelerini kullandı.