BİP, HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR

Dünya çapında 53 milyonun üzerinde indirilen BiP uygulaması, her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor.

BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile hem bilgisayarlar hem de mobil cihazlardan kesintisiz iletişim sunuyor. HD kalitesinde sesli ve görüntülü görüşme yapma imkanı da sağlayan BiP'te gece modu, kişiselleştirilmiş menü gibi farklı özellikler de yer alıyor.