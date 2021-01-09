Telegram Messenger, son günlerde en çok aranılan uygulamalar arasında yer alıyor. WhatsApp'ın zorunlu kıldığı gizlilik sözleşmesi sonrası, Android'in uygulama mağazası Play Store'da ve Apple'ın uygulama mağazsı olan App Store'ta en çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger oldu. Aylık 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Telegram programı ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, Telegram güvenli mi? Telegram uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Telegram hangi ülkenin, kime ait? Telegram Messenger nasıl indirilir? İşte cevaplar...

TELEGRAM KİME AİT?

Uygulama 2013 yılında kuruldu. Telegram Messenger uygulaması, sosyal ağ ve VK kurucusu ve eski CEO'su Pavel Valeriyeviç Durov tarafından kurulmuştur.

İşte en çok indirilen 10 uygulamadan biri olan Telegram Messengeer ile ilgili merak edilenler: