Telegram güvenli mi? Telegram uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Telegram hangi ülkenin, kime ait? İndirme yolları...
Telegram uygulaması nasıl kullanılır? WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararı sonrası alternatif uygulamalara yönelen kullanıcılar, Telegram uygulaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada yer alan Telegram Messenger ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Telegram güvenli mi? Telegram uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Telegram hangi ülkenin, kime ait? Telegram Messenger nasıl indirilir? İşte merak edilenler...
Telegram Messenger, son günlerde en çok aranılan uygulamalar arasında yer alıyor. WhatsApp'ın zorunlu kıldığı gizlilik sözleşmesi sonrası, Android'in uygulama mağazası Play Store'da ve Apple'ın uygulama mağazsı olan App Store'ta en çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger oldu. Aylık 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Telegram programı ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, Telegram güvenli mi? Telegram uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Telegram hangi ülkenin, kime ait? Telegram Messenger nasıl indirilir? İşte cevaplar...
TELEGRAM KİME AİT?
Uygulama 2013 yılında kuruldu. Telegram Messenger uygulaması, sosyal ağ ve VK kurucusu ve eski CEO'su Pavel Valeriyeviç Durov tarafından kurulmuştur.
İşte en çok indirilen 10 uygulamadan biri olan Telegram Messengeer ile ilgili merak edilenler:
TELEGRAM GÜVENLİ Mİ?
Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram'ı tüm cihazlarınızda aynı anda kullanabilirsiniz. Mesajlarınız istediğiniz sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir.
TELEGRAM ÜCRETLİ Mİ?
Haberleşme uygulaması olan Telegram, iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden ücretsiz yüklenilebilir.
TELEGRAM'IN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
- Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.
- Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.
- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.
- Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.
- Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.
- Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomotik silinir.
- Son görülme özelliği kapatılabilir.
- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir.
- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.