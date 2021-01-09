Güvenilir mesajlaşma uygulamaları neler? Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın son hamlesi milyonlarca kullanıcı tarafından tepki topladı. WhatsApp'ın mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onaylanmasını zorunlu kıldığı yeni sözleşmenin ardından milyonlarca kullanıcı yeni uygulamalara yöneldi. WeChat, Viber, Google Hangouts, Line gibi birçok uygulama bu haberin ardından dikkat çekmeye başladı. Peki, güvenilir mesajlaşma uygulamaları neler? WeChat, Viber, Google Hangouts, Line nasıl indirilir? Özellikleri nedir? İşte cevaplar...

GOOGLE HANGOUTS NASIL İNDİRİLİR?

Google Hangouts, Google Play ve App Store tarafından indiriliyor. Hangouts'un dikkat çeken özelliklerinden biri de 10 kişilik görüntülü arama yapılabilmesi. Hangouts sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde mesajlaşabilirsiniz.

Hangouts'un diğer özellikleri: