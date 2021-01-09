Güvenilir mesajlaşma uygulamaları neler? WeChat, Viber, Google Hangouts, Line nasıl indirilir? Özellikleri nedir?
WhatsApp'ın zorunlu kıldığı yeni gizlilik sözleşmesi sonrası milyonlarca kullanıcı, güvenilir mesajlaşma uygulamaları konusunda araştırmalara başladı. Yeni uygulama kullanımı yapmak isteyen için mesajlaşma uygulamalarının listesini yazımızda ele aldık. WeChat, Viber, Google Hangouts ve Line gibi birçok mesajlaşma uygulaması ön plana çıkıyor. Peki, güvenilir mesajlaşma uygulamaları neler? WeChat, Viber, Google Hangouts, Line nasıl indirilir? Özellikleri nedir? İşte haberin detayları...
Güvenilir mesajlaşma uygulamaları neler? Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın son hamlesi milyonlarca kullanıcı tarafından tepki topladı. WhatsApp'ın mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onaylanmasını zorunlu kıldığı yeni sözleşmenin ardından milyonlarca kullanıcı yeni uygulamalara yöneldi. WeChat, Viber, Google Hangouts, Line gibi birçok uygulama bu haberin ardından dikkat çekmeye başladı. Peki, güvenilir mesajlaşma uygulamaları neler? WeChat, Viber, Google Hangouts, Line nasıl indirilir? Özellikleri nedir? İşte cevaplar...
GOOGLE HANGOUTS NASIL İNDİRİLİR?
Google Hangouts, Google Play ve App Store tarafından indiriliyor. Hangouts'un dikkat çeken özelliklerinden biri de 10 kişilik görüntülü arama yapılabilmesi. Hangouts sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde mesajlaşabilirsiniz.
Hangouts'un diğer özellikleri:
-- Chrome'da sekmeler arasında geçiş yaparken, hatta Chrome penceresi açık değilken Hangouts'u kullanın.
-- Cihazlar arasında Hangout'larınızı görüntüleyin ve Hangout'larınıza devam edin.
-- Bildirimleri yalnızca bir kez alın. Bir uyarıyı görmenizin ardından uyarı diğer cihazlarda kaldırılır.
-- Daha sonra yanıt vermeyi tercih ediyorsanız bildirimlerinizi erteleyin.
-- Paylaşılan fotoğraflar ve video görüşmesi geçmişiniz de dahil olmak üzere geçmişte neler konuştuğunuzu görün.
-- Geçmişe kayıt özelliğini devre dışı bırakarak, istediğiniz Hangout'ların kaydını yalnızca kısa bir süreliğine tutun.
-- Hangout'larınızın her birinden paylaşılan fotoğraf koleksiyonlarını görüntüleyin.
-- Ne düşündüğünüzü göstermek için 850'den fazla ifade arasından seçim yapın.
LINE NASIL İNDİRİLİR?
Line uygulaması da Google Play ve App Store uygulama marketlerinde yer alıyor.
Bu uygulama stickerlar ile eğlenceli bir şekilde dilediğiniz kişiyle mesajlaşma imkanı sunuyor. Line, ücretsiz bir uygulamadır.
WeChat UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR? ÖZELLİKLERİ...
WeChat mesajlaşma uygulaması Google Play ve App Store uygulama marketlerinden ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. WeChat'in özellikleri arasında şunlar yer alıyor:
1. Arkadaşlarınızı doğrudan WeChat ID veya cep telefonu numarası ile arayın ve ekleyin. Arkadaşlık isteğiniz kabul edildikten sonra sohbete başlayın.
2. İster mesaj göndermek ister fotoğraf ve video paylaşmak isteyin, WeChat aracılığıyla özgürce sohbet edebilirsiniz. Nereye giderseniz gidin, WeChat kullanarak kişilerle hemen iletişime geçebilirsiniz.
3. Anlar'da, fotoğrafları veya videoları kullanarak deneyimlerini arkadaşlarınızla paylaşabilir ve ayrıca arkadaşlarınızın Anlarını istediğiniz zaman görebilirsiniz.
4. WeChat, bir arkadaşınızla veya bir grup arkadaşınızla nerede olursanız olun ücretsiz görüntülü ve sesli görüşmeler yapmanızı sağlar.
5. WeChat Çıkartma Galerisi, kullanıcılara sayısız eğlenceli çıkartma göndererek ücretsiz indirmeler sunar.
VİBER NEDİR?
Viber Medya'nın geliştirdiği programla kullanıcılar birbirlerine metin mesajları, fotoğraf mesajları, eğlenceli stickerlar, fotoğraflar, videolar, çizimler, konum paylaşma ve çağrı yapma özellikleri bulunuyor. Bütün platformlarda çalışan uygulama masaüstü bilgisayarlardan da kullanılabiliyor.
VİBER'IN ÖZELLİKLERİ NEDİR?
HD ses kalitesiyle ücretsiz telefon ve video araması yapabilme
Fotoğraf, video mesaj, sesli mesaj, konum, kişi bilgisi, zengin bağlantı, çıkartma ve emotikon paylaşabilme
200'e kadar katılımcıya sahip grup mesajları oluşturabilme; mesajları 'beğenme'; Yönetici olarak grup sohbetlerinizi yönetme, bilgileri düzenleme ve katılımcı ekleyip silme
Açık Sohbetleri Takip etme.
Viber karakterleri Violet ve Legcat ile oyunlar oynayabilme
Dosya ekleme
Mesaj gönderildikten sonra bile, tüm görüşme öğelerinden mesajı silebilme
Anlık bildirimler
Aramalar ve mesajlar için telefon kişi listesiyle entegrasyon
Android tabletler için optimize - Viber'i tabletinizde ve telefonunuzda eş zamanlı kullanabilme
Android Wear desteği
Windows ve Mac işletim sistemleri için Viber Desktop desteği
Yerelleştirildiği diller: Arapça, Katalanca, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel), Hırvatça, Çekçe, Danca, Hollandaca, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, Hintçe, Endonezce, İtalyanca, Japonca, Korece, Malayca, Norveççe, Farsça, Lehçe, Portekizce (Brezilya), Portekizce (Portekiz), Romence, Rusça, Slovakça, İspanyolca, İsveççe, Tagalogça, Tayca, Türkçe, Ukraynaca ve Vietnamca.
Viber tamamen ücretsizdir.