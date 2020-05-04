HAVELSAN'dan önemli hamle: Türkiye'yi yerli yazılımla konuşturmaya hazırlanıyor
Uzaktan çalışma koşullarında yüksek güvenlik sağlayan yerli video konferans ürünü HAVELSAN Diyalog, yoğun testlerin tamamlanmasıyla bu ay içinde kullanıma sunulacak.
HAVELSAN, Türkiye'yi yerli yazılımla konuşturmaya hazırlanıyor. Uzaktan çalışma koşullarında yüksek güvenlik sağlayan yerli video konferans ürünü HAVELSAN Diyalog, yoğun testlerin tamamlanmasıyla bu ay içinde kullanıma sunulacak.
GENİŞLETİLEBİLİR BİR ÜRÜN
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, "Sivil ve askeri her tip kullanıcı ihtiyacına uygun yetkinlikte ve genişletilebilir bir ürün ortaya çıkardık" dedi.
GENİŞLETİLEBİLİR BİR ÜRÜN
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, "Sivil ve askeri her tip kullanıcı ihtiyacına uygun yetkinlikte ve genişletilebilir bir ürün ortaya çıkardık" dedi.
(Ahmet Hamdi Atalay)
"İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK"
Ayrıca Atalay, "Yurt dışından alınmış hazır bir ürün veya altyapı olmadığı için özellikle dost ve müttefik ülkelere ihracat potansiyeli de yüksek" şeklinde konuştu.
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