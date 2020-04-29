ASELSAN yine devrede! Batı sınırımız "ATEŞ"e emanet
ASELSAN, Türkiye'nin batı sınırlarındaki güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla üstlendiği proje kapsamında ATEŞ Mobil Sınır Güvenlik Sistemi teslimatlarını tamamladı. 10 sistem Edirne ve Kırklareli'de ilgili sınır birliklerine teslim edildi ve projenin tüm teslimatları gerçekleştirildi. Böylece Yunanistan-Bulgaristan sınır hattında görev yapan ATEŞ Mobil Sınır Güvenlik Sistemi sayısı 57'ye yükseldi.
Türkiye-Yunanistan sınır hattında gözetleme kapasitesini artırmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonları ile desteklenen proje kapsamında, kalan 10 ATEŞ Mobil Sınır Güvenlik Sistemi'nin fabrika kabul testleri tamamlandı.
10 sistem Edirne ve Kırklareli'de ilgili sınır birliklerine teslim edildi ve projenin tüm teslimatları gerçekleştirildi. Böylece Yunanistan-Bulgaristan sınır hattında görev yapan ATEŞ Mobil Sınır Güvenlik Sistemi sayısı 57'ye yükseldi.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ana faydalanıcı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının son kullanıcı olduğu, tedarik faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülen, ana yüklenicisi ASELSAN olan ATEŞ Mobil Sınır Güvenlik Sistemi Projesi'nin Lot-2 sözleşmesi kapsamında, 20 sistem Nisan 2019 ve Lot-1 Sözleşmesi kapsamında 27 sistem Aralık 2019'da devir-teslim törenleriyle son kullanıcıya teslim edildi.
10 araçla birlikte Lot-1 sözleşmesi kapsamındaki 37 aracın teslimatları tamamlanarak, batı sınırlarının sınır güvenlik kapasitesinin artırması konusunda önemli katkı sağlandı.
EN İYİ FİYAT VE TEKNİK ÇÖZÜM
AB çapında yeterliliği sağlayan tüm firmaların katılımına açık gerçekleştirilen ihale kapsamında ASELSAN en iyi fiyat ve teknik çözümü vererek birinci oldu.
Toplam sözleşme bedeli yaklaşık 30 milyon avro olan 57 zırhlı keşif gözetleme aracının tedarikine ilişkin sözleşmeler 29 Mayıs 2017'de imzalandı.
ATEŞ Mobil Sınır Güvenlik Sistemi'nde, araç platformu olarak Katmerciler tarafından üretilen Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçları kullanıldı. Araç üzeri elektronik sensörler ve bunların bir arada çalışmasını sağlayan güvenlik yönetim yazılımı ASELSAN tarafından tasarlanıp üretildi.
Araçta ASELSAN ürünü Acar Kara Gözetleme Radarı, Şahingözü-OD elektro-optik sensör sistemi, 9661 V/UHF kara telsiz sistemi ve Seda atış yeri tespit sistemi bulunuyor. Yine ASELSAN tarafından tasarlanan SECANS Güvenlik Yönetim Yazılımı ile tüm sensörlerin kontrolü ve bir arada çalışabilmesi sağlanıyor.
Araç üzeri sensörler sayesinde, gece/gündüz olumsuz hava koşullarında askeri birliklerin kısa, orta, uzun menzilde mobil gözetleme ihtiyacı karşılanacak. Radarla tespit edilen bir hedef ya da atış yeri tespit sistemiyle bulunan bir keskin nişancı atışı sayısal harita üzerinde koordinatlarıyla belirlenerek termal kamera ile gözetlenebilecek ve takip altına alınabilecek. Ayrıca tüm bu görüntüler sürekli kaydedilecek.
Trakya sınırlarında kullanılacak sistemler sayesinde yasa dışı göçmen ve kaçakçılar tespit edilecek, Türkiye-AB sınır hattı güvenliğine de katkı sağlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ
- Zoom’a rakip olacak! WhatsApp’ın yeni özelliği sızdı
- Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin
- İşte 1 milyon yeni yazılımcı yetiştirilecek projenin ayrıntıları
- Milli Muharip Uçak ile AKINCI ortak göreve çıkacak
- Genç kızların fotoğrafı dehşete düşürdü
- Dünyayı sallayan olay! Pentagon UFO görüntülerini yayınladı!
- Savunma sanayisinde dikkat çeken gelişme!
- Merakla bekleniyordu! Türkiye'de satışa sunuluyor
- Terör saldırılarına karşı kalkan olacak!
- WhatsApp ile ilgili bilinmeyen özellik!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek?
- 60 bin kişiyi ilgilendiriyor! 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- SON DAKİKA! Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?
- 29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları
- Son dakika: YKS tarihi öne mi alındı? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zamana ertelendi?
- Fed faiz kararı öncesi dolarda son durum: 29 Nisan bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?
- Altın fiyatları ne oldu? 29 Nisan gram altın, çeyrek altın kaç lira? Altın alım-satım yapılır mı? Bu süreç boyunca...
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?
- Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı! 2020 Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır?
- UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
- Obada ihanetin karinesi: Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında Sungur Tekin geri mi dönüyor?