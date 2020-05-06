07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Çin'den uzay istasyonu hamlesi

Çin'den uzay istasyonu hamlesi

İnsanlı Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, istasyonun 2022 içinde tamamlanabilmesi için dört insanlı sefer ve dört kargo seferi düzenleneceği bildirildi. Rus yapımı Soyuz uzay kapsülünün geliştirilmiş bir versiyonu olan Shenzhou kapsülü, Long March 5B ağır taşıyıcı roketle fırlatıldı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
ABONE OL
ÇİN'DEN 2022 İÇİN HAMLE
, iki yıl içinde Dünya yörüngesinde istasyonu kurmayı hedefliyor. Bu amaçla bir personel taşıyıcı uzay kapsülü ve dönüş mekiğinin deneme versiyonu, dün ülkenin güney batısındaki Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildi.

UZAYA FIRLATILDI

Rus yapımı Soyuz uzay kapsülünün geliştirilmiş bir versiyonu olan Shenzhou kapsülü, Long March 5B ağır taşıyıcı roketle fırlatıldı.

Çin, 'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle bir süredir kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Ülke daha önce deneme amaçlı bir uzay istasyonu modülünü yörüngeye fırtlatmış, modül parçalanarak atmosfere geri dönmüştü.

2003'te uzaya ilk insanlı seferini gerçekleştiren Çin, ABD ve 'dan sonra insanlı sefer düzenleyebilen üçüncü ülke olmuştu.

ASELSAN'dan Bahreyn'e ihracat ASELSAN'DAN BAHREYN'E İHRACAT
ASELSAN'dan sağlıkta yeni iş birliği: Kalp akciğer makinesi milli olarak geliştirilecek ASELSAN'DAN SAĞLIKTA YENİ İŞ BİRLİĞİ: KALP AKCİĞER MAKİNESİ MİLLİ OLARAK GELİŞTİRİLECEK
Son dakika: HAVELSAN, Ulak Haberleşme AŞ'ye ortak oldu SON DAKİKA: HAVELSAN, ULAK HABERLEŞME AŞ'YE ORTAK OLDU
Son dakika: Yerli Zoom HAVELSAN Diyalog! Yerli video konferans ürünü bu ay içinde kullanıma sunulacak |Video SON DAKİKA: YERLİ ZOOM HAVELSAN DİYALOG! YERLİ VİDEO KONFERANS ÜRÜNÜ BU AY İÇİNDE KULLANIMA SUNULACAK |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA