Huawei Kadıköy Servis Merkezi açılıyor
Huawei, Kadıköy'de kullanıcılara teknik servis hizmeti sunacağı merkezinin açılışını yarın gerçekleştirecek. Bu kapsamda Kadıköy'de açılışa hazırlanan üç katlı Huawei Kadıköy Teknik Servisi, yarın itibarıyla ürün satışına, 21 Ekim'de ise kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacak.
Huawei'den yapılan açıklamaya göre, kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetlerini geliştiren şirket, teknik servis ağını İstanbul Anadolu yakasında yaygınlaştırıyor.
Bu kapsamda Kadıköy'de açılışa hazırlanan üç katlı Huawei Kadıköy Teknik Servisi, yarın itibarıyla ürün satışına, 21 Ekim'de ise kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacak.
Açılış günü ve hafta sonu boyunca Y9 Prime 2019 model telefonlar 100 lira, P30 lite ve P30 Pro model telefonlar ise 500 lira indirim avantajıyla tüketicilere sunulacak.
Her ayın son perşembe, cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Huawei Servis Günleri, Kadıköy Servis Merkezi'nde de geçerli olacak.
Kullanıcılara her türlü telefon onarımında 100 liraya varan indirim imkanı sunulan Huawei Servis Günleri, ayda bir kere teknik servise kendisi gelip cihazı elden teslim eden müşteriler için geçerli oluyor. Kullanıcılar model fark etmeksizin telefonlarını doğrudan Huawei teknik servisine getirdiklerinde, 1 saat içinde sorun giderilip telefon kendilerine teslim ediliyor.
Bu kampanyaya katılan Huawei Teknik Servisi adreslerine, kullanıcılar Huawei cihazlarındaki HiCare uygulamasından veya internet sitesinden erişebiliyor. Teknik servis hizmeti alan kullanıcılara ayrıca güncel modeller için stoklarla sınırlı olarak ücretsiz ekran koruyucu film de hediye ediliyor.
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