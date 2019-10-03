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Yerli uydu GÖKTÜRK-2' İstanbul'u görüntüledi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
YERLİ UYDU GÖKTÜRK-2' İSTANBUL'U GÖRÜNTÜLEDİ

2012 yılında uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusu, dünyadan yaklaşık 685 kilometre yükseklikteki yörüngesinden veri göndermeyi sürdürüyor. Donanımının yüzde 80'i, yazılımlarının yüzde 100'ü mühendisleri tarafından yapılan uydu İstanbul'u görüntüledi.

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ( UZAY) tarafından milli olarak geliştirilen, Çin'deki Jiuquan Üssü'nden 18 Aralık 2012 tarihinde uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusu, dünyadan yaklaşık 685 kilometre yükseklikteki yörüngesinden veri göndermeyi sürdürüyor.

Yerli uydu GÖKTÜRK-2' İstanbul'u görüntüledi YERLİ UYDU GÖKTÜRK-2' İSTANBUL'U GÖRÜNTÜLEDİ

İSTANBUL'U GÖRÜNTÜLEDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre İsrail'in yüksek çözünürlüklü görüntülerin yanlış ellere düşebileceği çekincesi ile fırlatılmasına defalarca karşı çıktığı 2,5 m çözünürlüklü Göktürk-2 uydusu, 18 Eylül'de İstanbul'u görüntüledi.

Dünyanın her yerinden görüntü alma ve iletişim konisi içinde aktarma kabiliyetine sahip olan GÖKTÜRK-2; çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık gibi alanlarda Türkiye'nin uydu görüntüsü ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılıyor.

90 DAKİKADA DÜNYA ETRAFINDA TUR ATABİLİYOR

Yaklaşık 640 kilometrelik bir şeridin görüntüsünü tek geçişte indirebilecek kadar yüksek hızlı bir veri haberleşmesine sahip olan uydu, dünya etrafındaki bir turunu yaklaşık 98 dakikada tamamlıyor. Uydu, TSK'nın ihtiyaç duyduğu hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri üretimini de karşılıyor.

GÖKTÜRK-2'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖKTÜRK-2 Uydusu, sevkiyat öncesi testlerinin TUSAŞ tesislerinde tamamlanmasının ardından, Çin Halk Cumhuriyeti Jiuquan Fırlatma Merkezi'ne gönderilmiştir. GÖKTÜRK-2 Uydusu 18 Aralık 2012 tarihinde Türkiye saati ile 18:13'te Çin'den uzaya fırlatılmıştır.

Fırlatmadan 12 dakika sonra görev yörüngesine yerleşen uydudan ilk sinyal, saat 19:39'da alınmıştır. Müteakiben devreye alma süreci tamamlanmış ve GÖKTÜRK-2 Uydusu tarafından çekilen görüntüler, Ankara'da bulunan yer istasyonuna indirilmeye başlanmıştır.

GÖKTÜRK-2 Projesi kapsamında; uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknoloji, uzman insan gücü ve alt yapı geliştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının gözlem ve araştırma ihtiyaçlarının milli imkân ve kabiliyetlerle karşılanması hedeflenmiştir. Gelinen durum itibariyle bu hedeflere ulaşılmış, TUSAŞ bünyesinde Ülkemizin gelecekteki uydu projelerinde görev alacak uzman insan gücü yetişmiş, uydu ve ekipman seviyesi tasarım, analiz, üretim, montaj, entegrasyon ve test faaliyetlerine yönelik altyapı ve kabiliyetler kazanılmıştır.

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