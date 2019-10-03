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03.10.2019

Yerli uydu GÖKTÜRK-2' İstanbul'u görüntüledi

2012 yılında uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusu, dünyadan yaklaşık 685 kilometre yükseklikteki yörüngesinden veri göndermeyi sürdürüyor. Donanımının yüzde 80'i, yazılımlarının yüzde 100'ü TÜBİTAK Uzay mühendisleri tarafından yapılan uydu İstanbul'u görüntüledi.

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