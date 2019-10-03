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Lagari gelecek yıl fırlatılıyor! Tarımda yeni dönem başlıyor

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
YENİ DÖNEM BAŞLIYOR! İŞTE LAGARİ...

, ‘akıllı tarımda’ uzaya açılıyor. Mikro uydu ile proje bazlı çalışmaları ürün gruplarına ve iklim özelliklerine göre belirlenecek pilot bölgelerde yapılacak. Mini uydu Lagari’nin gelecek yıl fırlatılması planlanıyor.

Adını roketle uçan ilk insan olarak bilinen Lagari Hasan Çelebi'den alan ve gelecek yıl fırlatılacak olan uydudan kamu ihtiyaçlarına yönelik kullanılması için STM ile ve bir protokol imzaladı.

GÖRÜNTÜ VERİ TABANI OLUŞTURULACAK

Savunma Teknolojileri Mühendislik tarafından üretilip Lagari mikro uydusundan elde edilecek görüntüler bakanlık ile paylaşılacak Lagari'nin sağladığı görüntüler, tarım uygulamaları için kullanılacak. Sağlanan görüntülerin ihtiyaçlar doğrultusunda işlenecek ve görüntü veri tabanı oluşturulacak.

TARIMA UYDUDAN STRATEJİ

Bakanlığın oluşturulacak tarım stratejileri ve yürütülen çalışmalarında kullanılacak olan uydu görüntüleri ile bitkisel üretimde verim tahmini yapılması, oluşacak ve tespiti zor olan zararlıların radar teknolojisi ile tespiti yapılarak erken uyarı sistemi ile önlem alınması konusunda çalışmalar, bitkisel ürün hasar tespitlerinin yapılması, hassas tarım teknolojileri kapsamında çalışmalar yürütülmesi, zirai erken uyarı sistemleri çalışmaları, bitkisel ürün gelişimi izleme yapılması, bitkisel ürün tipi ayrıştırma çalışmaları, tarımsal alan yönetimi konularında çalışmalar yapılacak.

İlk yerli ve milli mikro uydu Lagari bir yıl sonra gökyüzünde
Türkiye'nin uzaydaki yeni gözü Lagari TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ YENİ GÖZÜ LAGARİ

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