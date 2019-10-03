Lagari gelecek yıl fırlatılıyor! Tarımda yeni dönem başlıyor
Türkiye, ‘akıllı tarımda’ uzaya açılıyor. Mikro uydu ile proje bazlı tarım çalışmaları ürün gruplarına ve iklim özelliklerine göre belirlenecek pilot bölgelerde yapılacak. Mini uydu Lagari’nin gelecek yıl fırlatılması planlanıyor.
Adını roketle uçan ilk insan olarak bilinen Lagari Hasan Çelebi'den alan ve gelecek yıl fırlatılacak olan uydudan kamu ihtiyaçlarına yönelik kullanılması için STM ile Tarım ve Orman Bakanlığı bir protokol imzaladı.
GÖRÜNTÜ VERİ TABANI OLUŞTURULACAK
Savunma Teknolojileri Mühendislik tarafından üretilip Lagari mikro uydusundan elde edilecek görüntüler bakanlık ile paylaşılacak Lagari'nin sağladığı görüntüler, tarım uygulamaları için kullanılacak. Sağlanan görüntülerin ihtiyaçlar doğrultusunda işlenecek ve görüntü veri tabanı oluşturulacak.
TARIMA UYDUDAN STRATEJİ
Bakanlığın oluşturulacak tarım stratejileri ve yürütülen AR-GE çalışmalarında kullanılacak olan uydu görüntüleri ile bitkisel üretimde verim tahmini yapılması, oluşacak ve tespiti zor olan zararlıların radar teknolojisi ile tespiti yapılarak erken uyarı sistemi ile önlem alınması konusunda çalışmalar, bitkisel ürün hasar tespitlerinin yapılması, hassas tarım teknolojileri kapsamında çalışmalar yürütülmesi, zirai erken uyarı sistemleri çalışmaları, bitkisel ürün gelişimi izleme yapılması, bitkisel ürün tipi ayrıştırma çalışmaları, tarımsal alan yönetimi konularında çalışmalar yapılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ
- NASA astronotların çektiği Türkiye fotoğrafını paylaştı
- ASELSAN'dan bir ilk daha! Elektrikli otobüs yollara iniyor
- Rus öğrenciden dünyanın en çılgın buluşu!
- Twitter'dan erişim sorunu hakkında açıklama
- Elon Musk, Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak "Starship"i tanıttı
- Bilim insanları herkesi şoke etti!
- Google 'bu programları silin' uyarısı yaptı!
- ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor
- Amerikan F-35 mi Rus SU-57 mi daha güçlü? İşte inanılmaz sonuç
- Huawei 6G için çalışmalara başladı!
- Adana'da bir kişi evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğradı
- KYK borcu son dakika: KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borç affı için gözler TBMM’de!
- 2019 Miss Turkey birincisi kim oldu? Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında?
- 2019 Etnospor festivali nerede? Etnospor nedir?
- 2020 yılı resmi tatiller: 2020’de toplam kaç gün resmi tatil var?
- 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
- Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm yayınlandı
- KYK burs başvurusu ne zaman? Geri ödemesiz KYK burs başvuru tarihleri! KYK burs ücreti ne kadar olacak?
- Cemal Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı cinayeti nasıl oldu?
- Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
- Alisa Nasya kimdir? Mehmet Ali Erbil sevgilisi Alisa Nasya kimdir, kaç yaşında, nereli?
- EYT için 3 farklı yöntem! EYT son dakika çıktı mı? 2 Ekim EYT son durum nedir?